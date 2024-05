Những kiểu quần jeans giúp bạn trẻ trung, bớt đơn điệu

Vốn được coi là item giàu tính ứng dụng song quần jeans đôi khi cũng bị cho là khá đơn điệu . Không ít bạn gái có xu hướng tìm tới những trang phục kiểu cách hơn nhằm thể hiện cá tính thời trang một cách rõ rệt, sắc nét.

Quần jeans thực ra có nhiều lựa chọn hơn bạn nghĩ. Bên cạnh các thiết kế jeans cổ điển, màu xanh denim quen thuộc, nữ tín đồ có thể thử 4 kiểu jeans dưới đây nếu vừa muốn trung thành với chất liệu denim, vừa muốn phong cách trở nên mới mẻ, thu hút.

Quần jeans họa tiết

Các trang phục in họa tiết luôn có sự hấp dẫn nhất định đối với tín đồ sành mặc. So với những item đơn sắc, quần áo điểm xuyết chút họa tiết sẽ trở nên trẻ trung, bắt mắt dù vẫn giữ nguyên thiết kế nguyên bản. Quần jeans cũng không ngoại lệ. Dù không phải lựa chọn phổ biến song thỉnh thoảng, hãy cho phép mình trải nghiệm sự mới mẻ với quần jeans in họa tiết xinh xắn như chấm bi, trái tim hay một vài hình thêu độc đáo. Vẫn là những dáng jeans quen thuộc, thêm họa tiết sẽ giúp bạn “ăn gian” tuổi, trở nên phong cách, chất chơi hơi. Bạn nên kết hợp item này với các thiết kế áo tối giản, gọn gàng để làm nổi bật tối đa vẻ đẹp của chiếc quần đang mặc.

Quần jeans trắng

Bất kể là quần jeans dáng skinny hay dáng suông, rộng, quần short jeans hay quần dài cổ điển, thay màu xanh denim quen thuộc bằng màu trắng, diện mạo của bạn chắc chắn “lên hương”. Gam màu trắng nổi tiếng tôn da, thanh lịch, nay kết hợp cùng các thiết kế quần jeans cá tính sẽ giúp tạo ra những set đồ vừa chỉn chu, lịch sự, vừa phóng khoáng, năng động. Trong mùa Hè, quần jeans trắng cũng nên được diện thường xuyên hơn bởi mang đến cảm giác dịu mát. Bạn có thể mix jeans trắng với mọi thiết kế áo, từ sexy, quyến rũ đến kín đáo, nền nã đều hợp.

Quần jeans theo set đồng điệu với áo

Cách nhanh nhất để biến một thiết kế quần jeans thông thường trở nên sành điệu, bắt mắt hơn là kết hợp cùng những mẫu áo “ton sur ton” để tạo thành set đồ hoàn chỉnh, đồng điệu. Công thức mặc đẹp này không chỉ hiệu quả với quần jeans, mà còn có tác dụng đối với mọi kiểu quần, chân váy khác. Diện đồ theo set cũng được đánh giá là cách mặc không bao giờ lỗi mốt, mang đến vẻ tinh tế, nữ tính, đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian lên đồ. Với quần jeans, trang phục tưởng như khá bụi phủi, bạn sẽ khiến chúng trở nên duyên dáng gấp vài lần khi chăm diện theo công thức ở trên.

Quần jeans rách nhẹ

Đừng cho rằng quần jeans rách không thể khiến bạn trở nên thanh lịch, sang trọng. Tất cả phụ thuộc vào cách chọn quần cũng như cách bạn phối đồ. Một chiếc quần jeans rách hoàn toàn có thể tạo ra thiện cảm nếu chọn kiểu rách vừa phải, không lộ da thịt kết hợp với dáng quần suông rộng và màu xanh denim đậm chất vintage. Mix item này với một chiếc áo tối giản, nữ tính và gọn gàng, bạn vừa kéo dài đôi chân, tăng sự cân đối cho vóc dáng, vừa tạo ra set đồ đầy thời trang và không bao giờ lỗi mốt. Đừng bao giờ chọn quần jeans rách te tua. Chỉ 1-2 vết cắt thật tự nhiên trên thân quần là đủ để khiến bạn trở nên khác biệt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]