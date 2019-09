Nhã Phương gây thổn thức với chiếc váy táo bạo nhất từ trước tới giờ

Thứ Ba, ngày 10/09/2019 14:28 PM (GMT+7)

Nhã Phương liên tiếp là cái tên nhận được sự quan tâm thời gian qua vì phong cách thời trang thăng hạng, gợi cảm khó ngờ.

Nhan sắc ngày càng mặn mà của Nhã Phương sau sinh, cô được khen ngợi hết lời vì lấy lại dáng chuẩn sau sinh.

Dù mới giảm 15kg sau sinh nhưng Nhã Phương vẫn giữ vững phong độ với nhan sắc chuẩn "ngọc nữ" của làng điện ảnh Việt. Thời gian qua, cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn trên cả nước và mỗi lần Nhã Phương xuất hiện đều gây thổn thức cho người nhìn bởi váy áo gợi cảm, kiêu sa, có chút táo bạo so với hình ảnh trước đó cô từng thay đổi.

Được biết, người đứng sau hỗ trợ phần hình ảnh và trang phục cho Nhã Phương chính là stylist Kye Nguyễn. Đúng như những gì đã tiết lộ trước đó, Kye Nguyễn thay đổi phong cách cho bà xã Trường Giang một cách ngoạn mục. Dù gợi cảm nhưng tinh tế và quan trọng nhất vẫn giữ vững danh xưng "ngọc nữ" cho Nhã Phương. Thiết kế cô mặc không phô trương cơ thể quá mức. Sự giao thoa giữa kín và hở được thể hiện qua những chi tiết cụ thể, nhấn nhá đúng chỗ và cắt xẻ đúng điểm... tất cả đều được tính toán một cách chi tiết nhất để khi Nhã Phương khoác trang phục lên người, mọi thứ đều hoàn chỉnh và khớp nhau không xê dịch.

"Tất cả trang phục mà Nhã Phương yêu cầu mặc phải được fitting trước 2 ngày nên chưa có sự cố gì xảy ra trong thời gian 2 bên hợp tác. Bên cạnh đó, dù mới sinh em bé nhưng cô ấy có body khá nhỏ nhắn, mặc trang phục thậm chí phải size XS mới vừa nên tất cả thiết kế phải được may đo theo số đo của Phương" - stylist Kye Nguyễn nói. Vậy nên, trong nhiều góc chụp người nhìn có thể thấy không an toàn nhưng trên thực tế lại rất an toàn, không biến người mặc trở thành nạn nhân của váy áo hay sự cố ngoài mong đợi.

Thiết kế với phần nơ lớn trước ngực tạo điểm nhấn, với góc chụp từ trên xuống sẽ khoe được vẻ đẹp gợi cảm của Nhã Phương. Tưởng rằng bà mẹ một con có thể xảy ra sự cố lộ hàng như mắt thường nhìn thấy nhưng không, thiết kế được may theo số đo của cô thể có chuyện ngoài ý muốn.

Trang phục màu xanh pastel nhẹ nhàng, nữ tính tôn lên làn da trắng không tỳ vết cho nữ diễn viên. Thiết kế dạng cup ngực để lộ xương quai xanh sexy cho bà mẹ một con.

Thiết kế khá đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng người mặc một cách hiệu quả nhất.

Gợi cảm, thanh lịch là 2 yếu tố song hành cho tiêu chí lên đồ của stylist Kye Nguyễn dành cho người đẹp.

Nhã Phương mặc gợi cảm vẫn có chừng mực, tôn hình ảnh "ngọc nữ".

Hình ảnh của Nhã Phương với vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi khi thử nghiệm tóc mái mưa. Màu trắng nhẹ nhàng với phần đắp voan trong suốt tăng độ nữ tính mà gợi cảm vừa đủ cho người mặc. Dù khoe thềm ngực lấp ló căng tròn nhưng tiết chế vừa phải không gây tức mắt cho người đối diện.

Những gam màu nhẹ nhàng, trong trẻo tinh khôi luôn được gắn liền với hình ảnh của cô.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ mẫu hoa tulip biến Nhã Phương lộng lẫy hơn tại sự kiện mà trang phục với gam màu không hề chói.

Chi tiết lệch vai thể hiện sự gợi cảm vừa đủ cho bà mẹ một con.