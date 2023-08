Ngoài Rosé Black Pink, nhiều mỹ nhân cũng mặc váy ngủ đi hát đẹp quyến rũ

Mới đây, thành viên nhóm nhạc BLACKPINK Rosé gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện váy ngủ phía sau hậu trường buổi biểu diễn tại Sân vận động Mỹ Đình nằm trong concert "Born Pink in Hanoi" tối 30/7 nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Đây là chiếc váy gây nhiều chú ý khi cô diện để biểu diễn ca khúc "On The Ground". Thiết kế hai dây với chi tiết phối ren giúp tôn lên body chuẩn đẹp, quyến rũ của nữ idol này.

Rosé đăng tải hình ảnh diện váy ngủ ren trong đêm nhạc "Born Pink in Hanoi" tối 30/7 vừa qua.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng, nhiều bình luận khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp và gu chọn váy, áo tôn dáng của Rosé khi trình diễn. Cô nàng được nhận xét khéo léo khi chọn váy ngủ có tông màu đen, điểm nhấn của trang phục là phần phối vải ren phía trên gợi cảm vừa đủ, chân váy có độ ngắn vừa phải, chất liệu vải dày dặn tránh được sự cố thời trang khi nhảy.

"Xinh quá Rosé ơi", "Quá đỗi xinh đẹp nàng ơi", "Váy ngủ đưa đi hát gợi cảm quá", "Tối hôm đó tôi cứ ấn tượng váy này lắm, giờ mới thấy kỹ được nè, đẹp quá", "Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp",... là những bình luận của dân mạng.

Trang phục vốn chỉ được các nàng diện ở nhà, nay được diện khi đi hát đầy táo bạo.

Trên thực tế, trước Rosé nhiều nữ ca sĩ cũng gây chú ý khi diện váy ngủ đi hát trước hàng trăm, chục nghìn khán giả. Vào đầu năm 2023, nữ ca sĩ BIBI gây chú ý khi diện váy ngủ mỏng tang tự tin hát, thể hiện vũ đạo trên sân khấu. Trang phục ngắn và rộng nhiều lần khiến cô để lộ đồ bảo hộ khi nhảy. Tuy nhiên, cô nàng vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng vì phần biểu diễn đầy sôi động và khéo léo trong việc chọn đồ bảo hộ khi diện trang phục gợi cảm tránh gây phản cảm.

BIBI diện váy ngủ mỏng manh khi đi hát.

Ở Trung Quốc, nữ ca sĩ R&B Julia Wu cũng từng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn người hâm mộ khi diện thiết kế váy ngủ lụa trong concert cá nhân của mình vào năm 2018. "Với chủ đề lười biếng, Julia Wu hát trong bộ đồ ngủ", trang HK01 bình luận.

Trong hình, cô diện đồ ngủ cổ chữ V, có chất liệu vải tuyn gợi cảm. Cô nàng cũng khéo léo mặc thêm một chiếc áo choàng bên ngoài để tránh sự cố thời trang khi đang biểu diễn. Tại thời điểm này, bên cạnh những ý kiến khen ngợi thì cũng có không ít bình luận cho rằng cô nàng này mặc váy ngủ đi diễn là không phù hợp.

Julia Wu phối thêm một chiếc áo choàng dài bên ngoài vì đồ ngủ mỏng và ngắn.

Ở Việt Nam, nữ ca sĩ Bảo Anh cũng từng gây chú ý khi diện đồ ngủ đi hát. Với chất liệu vải satin bóng thiết kế giúp phô diễn đường cong của người mặc một cách rõ ràng nhất, chi tiết ren đính phần ngực cùng thiết kế 2 dây mỏng manh giúp cô nàng thêm phần quyến rũ.

Tại thời điểm đó, nói về lý do chọn trang phục có phần gợi cảm này, Bảo Anh cho hay đây là trang phục phù hợp với phần biểu diễn của mình, hơn nữa "đồ ngủ hay bất cứ đồ gì cũng là trang phục, quan trọng cách mình phối chúng với nhau sao cho vừa đẹp nhưng không phô là ổn”, cô nói.

Bảo Anh được khen ngợi khi chọn trang phục làm tăng thêm sự thu hút cho tiết mục.

Trên thực tế, ngày nay, đồ không chỉ giới hạn mặc khi ở nhà mà được nhiều người diện khi đi chơi, đi ăn,... Nhiều nữ ca sĩ cũng chọn đồ ngủ làm thời trang khi biểu diễn. Tuy nhiên, không phải lúc nào lựa chọn đồ ngủ đi hát cũng là phù hợp. Điều này còn phụ thuộc vào nội dung của chương trình, tiết mục mà ngôi sao đó thể hiện. Bên cạnh đó, bạn cũng phải nắm vững quy tắc chọn đồ ngủ để không trở nên phản cảm trước mắt người hâm mộ.

Theo đó, bạn nên chọn những bộ đồ ngủ được may bằng satin, lụa có chất liệu dày hơn nhằm mang lại sự thoải mái mà cũng tránh được những tình huống khó coi thường xảy ra khi đồ quá mỏng. Ngoài ra, bạn cũng phải chú ý đến độ ngắn, dài của trang phục. Không nên chọn những thiết kế quá ngắn, quá rộng hay có quá nhiều khoảng cắt xẻ. Ngoài ra, bạn cũng có thể mặc thêm bên ngoài váy ngủ một chiếc áo khoác như áo da, áo denim,... nếu đồ ngủ dạng pyjama, bạn có thể phối áo với quần jean, quần kaki trông vô cùng mới mẻ và thời thượng.

