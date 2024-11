Nghề 'giúp việc' cho hoa hậu quốc tế ở Việt Nam

Năm 2023, khi cuộc thi Miss Earth tổ chức tại Việt Nam, NTK Khang Lê huy động nhóm tình nguyện Gen Z quản lý hơn 80 hoa hậu. Người đại diện nhóm KSIMA đào tạo nhân sự bài bản, đồng hành cùng cuộc thi Miss Earth trong vòng hai tháng, nhiệm vụ chính là chăm sóc cho các đại diện khắp nơi trên thế giới.

Bài toán đặt ra là làm cách nào để nhóm các bạn trẻ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc hoa hậu tại Hoa hậu Trái Đất. NTK Khang Lê dẫn dắt nhóm, hoàn thành các khâu từ quản lý, chăm sóc thí sinh cho đến đảm nhận việc ăn uống, di chuyển… góp phần cho thành công của cuộc thi.

Đội ngũ đồng hành cùng Top 5 Miss Earth 2023 và đón Á hậu Miss Universe 2023 chủ yếu là Gen Z, khả năng ngoại ngữ tốt.

Từ nhóm người "tự phát", ê-kíp mời chuyên gia đào tạo kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống khi chạy sự kiện. Nhóm tiếp tục được tin tưởng mời đồng hành ở cuộc thi quốc tế do khả năng ngoại ngữ tốt.

Nhóm 30 bạn trẻ Gen Z được mời làm đơn vị độc quyền quản lý gần 60 hoa hậu trên thế giới tại cuộc thi Miss Cosmo tổ chức tại Việt Nam. Đội quản lý cùng thí sinh đi qua 5 tỉnh thành, đảm nhận nhiều vai trò như quản lý thí sinh, chăm sóc ban giám khảo, điều phối thảm đỏ. Đội cũng hoàn thành nhiệm vụ tại các đêm trình diễn National Costume, Best of the World, Jury Session... có hàng trăm khách mời quốc tế.

Nhóm KSIMA đồng hành cùng Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi và Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild tại Việt Nam.

Nhóm còn đồng hành, hỗ trợ cùng các hoa hậu như Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Anntonia Porsild, Hoa hậu Hoàn vũ 2021 Harnaaz Sandhu, Miss Earth 2022 Mina Sue Choi...

Trong thời gian công tác tại Việt Nam, các hoa hậu được nhóm Gen Z chăm sóc toàn bộ khâu ăn uống, đưa đón tại sân bay, hộ tống tại thảm đỏ sự kiện. Thành viên trong ê-kíp đồng thời giới thiệu, quảng bá ẩm thực, con người tại Việt Nam đến hoa hậu quốc tế.

Trước đây, nhóm chăm sóc hoa hậu phần lớn mang tính tự phát ở các công ty chuyên tổ chức cuộc thi hoa hậu, không có kinh nghiệm cụ thể. Sự xuất hiện của các đội chuyên quản lý, đồng hành xuyên suốt cùng hoa hậu nói lên sự chuyên nghiệp của ê-kíp tại Việt Nam. Việc quản lý, chăm sóc người đẹp dần được chuyên nghiệp hóa, trở thành nghề được nhiều bạn trẻ tìm đến.

Trả lời Tiền Phong, Khang Lê nói công việc chăm sóc các hoa hậu quốc tế khi đến Việt Nam đang thu hút bạn trẻ Gen Z.

"Đa số các bạn bắt đầu từ đam mê làm việc trong lĩnh vực sự kiện. Những công việc như chăm sóc, hỗ trợ, quản lý thí sinh tạo ra cơ hội cho các bạn thỏa sức đam mê. Tiếp theo là các bạn phát triển thêm về kỹ năng, kiến thức làm việc trong môi trường sắc đẹp quốc tế", Khang Lê nói.

Ngoại ngữ là yếu tố không thể thiếu để làm việc với hoa hậu quốc tế. "Đối với chương trình hoa hậu quốc tế như Miss Earth hay Miss Cosmo, nhóm đảm nhận vai trò quản lý thí sinh, chăm sóc 1-1, ngoại ngữ là tiêu chí quan trọng để tuyển người. Ngoài ra, với các chương trình quốc tế, hoa hậu đến Việt Nam với tâm lý xa lạ, người làm được công việc này phải biết lắng nghe, chia sẻ, trở thành những người bạn thật sự của các hoa hậu, không đơn giản chỉ là quản lý", anh nói thêm.

Do có kinh nghiệm làm việc với ê-kíp nước ngoài, Khang Lê không quá khó khăn khi làm việc với các bạn trẻ.

"Tôi thường tổ chức các buổi workshop để đào tạo và trao đổi cho các bạn về phong thái làm việc, giao tiếp. Hơn thế nữa, các bạn phải có thêm kiến thức về sự kiện, sân khấu, phân tích tâm lý, xử lý tình huống. Quy trình training của tôi được đúc kết từ 12 năm kinh nghiệm tại New York, Mỹ. Tôi cũng có các bài kiểm tra định kỳ, gặp gỡ khách mời để nâng tầm vị trí điều phối hậu cần", NTK Khang Lê nói thêm.

Đội ngũ quản lý hoa hậu được chia thành ba nhóm chính gồm nhóm tình nguyện viên, nhóm cộng tác viên và nhân viên chính thức. Mức lương được chia phần trăm theo từng hợp đồng dựa vào vị trí, công việc, thời gian làm việc.

Dưới góc độ người quản lý, Khang Lê không đánh giá cụm từ "nghề giúp việc" là đúng hay sai. Các bạn trẻ quản lý hoa hậu do đam mê.

"Với góc nhìn những người tập trung vào hoa hậu, họ chỉ thấy chúng tôi tay xách nách mang nên cụm từ 'giúp việc' cũng không sai. Nhưng đối với những người làm nghề như tôi, đây là nghề quản lý, thông báo lịch trình, sắp xếp thời gian, trở thành người bạn thân để chia sẻ, tâm sự trong suốt hành trình theo đuổi giấc mơ sắc đẹp của các hoa hậu", NTK Khang Lê nhận định.

