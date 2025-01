Mỹ nhân phim Sex is Zero là hoa hậu đình đám một thời, bất chấp lấy chồng ngoại quốc giàu có kém 18 tuổi

Ham So Won (sinh năm 1976) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở thành phố Suwon (Hàn Quốc). Cô có một tuổi thơ cơ cực khi phải lo nghĩ và chạy ăn từng bữa, thậm chí, gia đình cô từng phải ăn mỳ gói vì không thể trả nổi tiền điện. Nơi gia đình cô sống là một tầng hầm xập xệ, có nhà vệ sinh ẩm thấp chẳng khác gì ngôi nhà trong bộ phim Ký Sinh Trùng.

Nhưng, cũng chính nỗi cơ hàn này đã trở thành động lực thôi thúc Ham So Won đổi đời. Để có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó và có tiền đi học đại học, cô đã quyết định đi thi Hoa hậu và nhận về danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997. Tuy nhiên, tên tuổi của cô chỉ được khán giả nhớ đến khi tham gia đóng phim Sex is Zero (tạm dịch là Tình dục là chuyện nhỏ) lên sóng năm 2002.

Ham So Won.

Thế nhưng, điều làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí không phải là tuổi thơ cơ cực hay danh hiệu hoa hậu, sự nghiệp diễn xuất của Ham So Won mà chính là đường tình yêu, hôn nhân của cô. Cựu Hoa hậu từng có những mối tình gây xôn xao, nhưng được chú ý hơn cả là chuyện tình “mẹ - con” của cô với chồng cũ kém 18 tuổi người Trung Quốc – Trần Hoa (sinh năm 1994).

Ham So Won và chồng cũ kém 18 tuổi - Trần Hoa.

Vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình, nói chuyện 2 tiếng liền ngỏ lời yêu

Năm 2017, nữ diễn viên phim Sex is Zero công khai mối quan hệ với Trần Hoa sau 7 tháng hẹn hò. Theo cả hai giới thiệu, Trần Hoa là con trai của một gia đình giàu có. Bên cạnh đó, anh cũng là CEO công ty quần áo, có hàng trăm nhân viên và từng là thực tập sinh tại một công ty giải trí.

Chia sẻ về chuyện tình của mình, cặp đôi cho biết cả hai đã trúng tiếng sét ái tình khi vừa mới gặp mặt. Sau 2 tiếng chuyện trò, Trần Hoa đã ngỏ lời với cựu Hoa hậu: "Anh có thể nuôi em được không?".

Thế nhưng, quen nhau 1 tháng, người đẹp mới dám tiết lộ tuổi tác cho bạn trai. Những tưởng khoảng cách 18 tuổi sẽ là rào cản, khiến Trần Hoa chùn bước, không ngờ anh lại lập tức cầu hôn Ham So Won.

Cô nàng đồng ý lời cầu hôn, nhưng mối quan hệ của cặp đôi lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của hai bên gia đình cũng như những lời bàn tán, chỉ trích từ cư dân mạng. Thậm chí, bố Trần Hoa còn từng dọa sẽ từ mặt con trai nếu anh kết hôn với bạn gái hơn 18 tuổi. Trong khi đó, mẹ Ham So Won cũng khuyên cô nên dừng lại trước khi quá muộn.

Tuy nhiên, cặp đôi vẫn bất chấp tất cả để ở bên nhau. Tháng 2/2018, cặp đôi tuyên bố đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và tháng 4 cùng năm, cả hai tổ chức đám cưới, bắt đầu chặng đường hôn nhân đầy thị phi.

Cuộc hôn nhân đầy thị phi của nàng Hậu và chàng thiếu gia kém tuổi

4 tháng sau kết hôn, Ham So Won vui mừng thông báo cô đã mang thai con gái đầu lòng ở tuổi tứ tuần. Những tưởng sự xuất hiện của con gái sẽ khiến tổ ấm của cặp đôi càng trở nên hạnh phúc hơn, nhưng không ngờ rằng, điều này lại khiến cả hai đối mặt với nhiều vấn đề hơn.

Sở dĩ như vậy vì cặp đôi không có nền tảng tình cảm vững chắc, yêu nhanh cưới vội khiến cả hai chưa thể hiểu hết về nhau. Thêm vào đó là sự khác biệt về tuổi tác, văn hóa nên Ham So Won và Trần Hoa mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn đến vậy.

Ham So Woo luôn kìm kẹp chồng, đặc biệt là vấn đề tài chính. Mặc dù cô luôn khoe khoang độ giàu sang, nhưng chồng ra ngoài mua đồ cho con cũng bị cô trách móc là hoang phí. Anh cũng không có tài khoản riêng.

Không chỉ chi li với chồng, Ham So Woo còn tiếc tiền với con gái và mẹ chồng. Cụ thể, cô không cho mẹ chồng mở tủ lạnh quá lâu, bắt bà ban ngày không được bật đèn để tiết kiệm, thấy mẹ chồng chăm con mình không vừa ý, cô liền lớn tiếng quát mắng.

Tuy nhiên, điều chấn động nhất là gia thế của Trần Hoa. Ban đầu, ai cũng tưởng anh là con nhà hào môn, giàu có, nhưng không ngờ tất cả chỉ là chiêu trò của cặp đôi. Căn hộ siêu sang được cho là của cả hai thực chất chỉ là nhà đi thuê. Thậm chí, mẹ chồng của cựu Hoa hậu cũng bị nghi ngờ là giả, đây thực chất là cô hoặc dì của Ham So Won.

Sau nhiều lần bị vạch trần nói dối, vợ chồng Ham So Won dần im hơi lặng tiếng, không còn khoe mẽ đời tư như trước. Hồi cuối tháng 8/2024, tờ KoreaBoo đưa tin Ham So Woo thông báo ly hôn.

Chia sẻ về việc này, cựu Hoa hậu cho biết cô và ông xã kém 18 tuổi đã ký đơn ly hôn vào tháng 12/2022, lý do là cả hai không có tiếng nói chung, thường xuyên bất hòa. Sau khi ly hôn, cả hai vẫn sống chung vì trách nhiệm với con gái. Sở dĩ trì hoãn thông báo chuyện ly hôn vì sau khi ký đơn, cả hai muốn cho nhau một cơ hội hàn gắn nhưng vẫn không thể nào cứu vãn được mối quan hệ này.

"Tôi lớn lên trong 1 gia đình đầy rẫy những trận cãi vã. Tôi không muốn con mình cũng sống trong hoàn cảnh này. Do đó, chúng tôi quyết định chia tay vì con.

Tôi từng đề cập đến chuyện ly hôn Trần Hoa với mọi người vào tháng 3/2023. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cắt đứt hoàn toàn vì còn có con gái với nhau. Tôi muốn nỗ lực hàn gắn nên trì hoãn tin tức ly hôn đến nay, nhưng kết cục vẫn là phải buông tay nhau", mỹ nhân phim Sex is Zero bày tỏ.