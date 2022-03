"Mỹ nhân kỳ quan tạo hóa" gây chú ý vì mặc o ép vòng 1 ở tiệc hậu Oscar

Thứ Ba, ngày 29/03/2022 10:15 AM (GMT+7) Chia sẻ

Emily Ratajkowski vốn nổi tiếng với phong cách thời trang quyến rũ với nhưng item tôn triệt để đường cong.

Emily Ratajkowski là người mẫu nổi tiếng với phong cách quyến rũ.

Emily Ratajkowski là nữ diễn viên, người mẫu sinh năm 1991. Cô trở nên nổi tiếng sau khi tham gia các video ca nhạc như Blurred Lines" của Robin Thicke hay "Love Somebody" của Maroon 5.

Ngoài ra, cô còn sải bước trên sàn diễn của một số thương hiệu danh tiếng như Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Versace,... Cùng với đó, Emily Ratajkowski còn tham gia một số bộ phim như "Gone Girl" (2014), "We Are Your Friends" (2015), "I Feel Pretty" (2018),...

Trang phục của Emily Ratajkowski tại buổi tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2022.

Hiện tại, người đẹp đã lập gia đình và đón chào con đầu lòng cách đây một thời gian. Nhưng Emily Ratajkowski vẫn thu hút được không ít sự quan tâm của cư dân mạng.

Mới đây, nàng mẫu lại gây xôn xao mạng xã hội khi xuất hiện tại buổi tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2022. Emily Ratajkowski diện thiết kế của thương hiệu Armani Privé nằm trong bộ sưu tập Fall 2011.

Dễ thấy người đẹp có vòng 1 lớn hơn so với người mẫu trình diễn.

Không khó để nhận ra đặc điểm vòng 1 đầy đặn của Emily Ratajkowski. Khi so sánh với hình ảnh người mẫu trình diễn thiết kế năm đó người ta càng thấy sự khác biệt. Emily Ratajkowski vẫn được cư dân mạng gọi bằng biệt danh "mỹ nhân kỳ quan tạo hóa" khi sở hữu đặc điểm vóc dáng ấn tượng nhất là thềm ngực tự nhiên.

Emily Ratajkowski vốn nổi tiếng với phong cách gợi cảm.

Bên cạnh những ý kiến ngợi khen cũng có người bình luận, Emily Ratajkowski đã phá hỏng thiết kế vì vóc dáng đầy đặn hay bộ đồ hoàn toàn không phù hợp với cô. Vốn gắn liền với phong cách quyến rũ Emily Ratajkowski cũng gặp phải không ít rắc rối và cô hoàn toàn không muốn người ta nhớ tới mình chỉ qua nhưng hình ảnh gợi cảm.

Emily Ratajkowski còn nêu cao tinh thần nữ quyền khi khẳng định phái đẹp có thể diện bất cứ thứ gì mình muốn nhưng điều này hoàn toàn xuất phát từ cái nhìn cá nhân của chính họ không phải vì mục đích quyến rũ đàn ông hay đàn ông có quyền nhòm ngó những cô gái mặc sexy.

Hơn nữa cô cho biết sự gợi cảm không hề phiến diện, nó có thể mang chút mạnh mẽ nhưng cũng có khi lại đầy nữ tính.

Emily Ratajkowski khẳng định xu hướng nữ quyền trong thời trang.

