Một ngày của Hoa hậu chuyển giới đầu tiên Việt Nam đang gây sốt ở The Voice

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 19:05 PM (GMT+7)

Hoa hậu chuyển giới 2018 Sự kiện:

Hoài Sa có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác.

Tháng 3.2018, sau khi Hương Giang Idol đoạt vương miện cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018, công chúng Việt Nam mới chợt nhớ đến 1 Bùi Đình Hoài Sa đã từng đoạt ngôi vị hoa hậu của cuộc thi Miss Beauty - một cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới ở Việt Nam vào năm 2015.

Hoài Sa tên thật là Bùi Hải Sơn, sinh năm 1990, đến từ An Giang. Một ngày của Hoài Sa bắt đầu với việc chải lại đầu tóc vì cô vốn là một người tươm tất. Cô dành là 15 phút vệ sinh cá nhân và dọn dẹp giường ngủ trước khi bắt đầu các hoạt động của một ngày.

Chiếc vương miện đăng quang của cô được để ở một góc trong phòng và được cô lau chùi thường xuyên.

Bàn trang điểm của Hoài Sa không thiếu bất cứ món mỹ phẩm nào. Đa số là những món mỹ phẩm bình dân nhưng vẫn đảm bảo chất lượng mà bất cứ cô gái nào cũng tin dùng. Trang điểm nhẹ nhàng như chải lại lông mày, bôi một ít son cho gương mặt tươi tắn là điều mà Hoài Sa rất chú trọng.

Với quần áo cũng thế, Hoài Sa chia sẻ cô vẫn chưa có điều kiện mua hàng hiệu nên trang phục cô mặc chỉ là hàng bình dân. Nhưng dù thế, cô luôn biết cách chọn những thứ phù hợp nhất với bản thân.

Khi bắt đầu nghỉ việc ở quán bar và nghỉ đi hát mỗi đêm, Hoài Sa cảm thấy có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Cô bắt đầu chú trọng việc rèn luyện cơ thể mặc dù đó chỉ là những bài tập đơn giản. Với vóc người vốn thon gọn, cô nghĩ mình không nhất thiết phải gò ép bản thân vào một chế độ rèn luyện nào cả.

Chạy bộ là một môn vận động yêu thích của Hoài Sa. Khoảng thời gian trước nếu còn đi hát ở phòng trà, Hoài Sa sẽ thức dậy rất muộn vì tính chất công việc buổi tối khá dày và mệt. Sau khi nghỉ làm, cô bắt đầu thói quen dậy sớm trở lại, đi chợ, nấu cơm...

Cô tỉ mỉ chọn những món hàng mà mình sẽ mua. Hiện tại, Hoài Sa đang sống trong một căn hộ chung cư tại quận 8 cùng bạn. Bạn của cô đi làm khá sớm nên thường chỉ có cuối tuần Hoài Sa mới không phải ăn cơm một mình.

Dù tự nấu ăn và ăn cơm một mình thế nhưng Hoài Sa rất chịu khó vì với cô đây là một niềm vui và cũng là một cách để tiết kiệm. Người đẹp sinh năm 1990 chia sẻ, cô rất hay trò chuyện với mẹ ở quê. Mẹ của cô sẽ rất lo lắng nếu sức khỏe của cô không được tốt thế nên việc chăm sóc bản thân là điều mà Hoài Sa đặc biệt quan tâm.

Với số tiền dành dụm được sau một khoảng thời gian dài, Hoài Sa vẫn thoải mái trong việc chi tiêu ăn uống.

Một bữa ăn đơn giản do chính cô làm. Bình thường, Hoài Sa sẽ nấu 1 lần để ăn cả ngày và tự thưởng thức "thành phẩm" của mình.

Là một người chuyển giới với ước muốn được truyền cảm hứng cho mọi người từ câu chuyện của mình, Hoài Sa từng tìm kiếm cơ hội ở rất nhiều cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol hay The Voice nhưng đều thất bại trước khi đến với cuộc thi Miss Beauty. Đến bây giờ, khi quá trình chuyển giới đã hoàn thiện và sức khỏe dần hồi phục, Hoài Sa mới lại tiếp tục những ước mơ còn đang dang dở của mình.

Cô ghi danh lần thứ 2 ở cuộc thi The Voice và may mắn hơn những lần trước, Hoài Sa được nhận vào đội của nữ ca sĩ Thu Phương. Chia sẻ thật lòng, Hoài Sa cho hay từ lúc phần thi của cô được lên sóng, mọi thứ dường như thay đổi khá nhiều khi cô nhận được rất nhiều sự quan tâm. Sau khi chợp mắt một chút vào buổi trưa, Hoài Sa liền trang điểm lại một lần nữa và đến chỗ luyện thanh cho chương trình The Voice.

Hoài Sa cho biết sau khi phần thi của mình được lên sóng, cô bận bịu hơn với lịch luyện tập nhưng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sắp tới đây, có lẽ công chúng sẽ không còn được nhìn thấy Hoài Sa với tư cách là hoa hậu chuyển giới mà là một ca sĩ đúng với ước mơ của cô.