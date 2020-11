Min tự tin khoe sắc vóc khi diện váy đụng hàng 2 visual Jeon Somi và Dahyun (TWICE)

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 13:46 PM (GMT+7)

Phải công nhận ca sĩ của showbiz Việt ngày càng biết cách nâng tầm nhan sắc với trang phục, thậm chí không ngại “đụng hàng” với các idol có visual đẹp nổi tiếng của K-Pop.

Chiếc váy lấp lánh được 3 nữ ca sĩ lựa chọn là một thiết kế của thương hiệu GIUSEPPE DI MORABITO có giá hơn 21 triệu đồng, rất nổi bật và sáng sân khấu.

Dahyun (TWICE) là người mặc chiếc váy này trước tiên, cô mặc nó trong buổi biểu diễn của nhóm tại lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 34 từ hồi tháng 1 năm nay. Tuy có chiều cao khiêm tốn, nhưng Dahyun cũng sở hữu thân hình với tỉ lệ cực chuẩn, vòng eo nhỏ xíu.

“Bông hồng lai” Jeon Somi mặc chiếc váy trong MV What You Waiting For. Với chiều cao 1m73, khuôn mặt lai xinh như thiên thần, có cảm giác nhan sắc rạng ngời của Jeon Somi còn có phần “lấn át” sự lấp lánh của chiếc váy.

Ca sĩ Min mặc chiếc váy trong một buổi biểu diễn gần đây của cô tại TP.HCM vào ngày 7/11. Cô hát ca khúc vừa ra mắt của mình Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu.

Không thể phủ nhận khi đặt cạnh các nữ idol đình đám của K-Pop, Min không hề thua kém về nhan sắc. Trang phục cũng như cách trang điểm khiến nữ ca sĩ trông trẻ hơn hẳn so với tuổi thật. Màn đụng hàng thú vị này khiến cho nhan sắc của Min nhận được phản ứng cực tốt từ cộng đồng mạng.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-dep-hon-moi-ngay/min-tu-tin-khoe-sac-voc-khi-dien-vay-dung-ha...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-dep-hon-moi-ngay/min-tu-tin-khoe-sac-voc-khi-dien-vay-dung-hang-2-visual-jeon-somi-va-dahyun-twice-1750937.tpo