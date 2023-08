“MC nghìn chữ” mặc bạo trên sóng trực tiếp, gần 10 nghìn người xem có mất tập trung?

Thanh Thanh Huyền hút mọi ánh nhìn với trang phục cut out táo bạo. Thiết kế được nhiều người nhận xét là trang phục dẫn gợi cảm nhất của Thanh Thanh Huyền từ trước tới nay.

Thanh Thanh Huyền là một MC tài năng. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí lớn ở vai trò người dẫn chương trình. Không chỉ có cách nói chuyện lưu loát, Thanh Thanh Huyền còn có gu thời trang ấn tượng khi đứng ở vị trí này. Thanh Thanh Huyền từng gây chú ý với màn dẫn chương trình 3.000 chữ, 75 tên riêng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt mà không cần kịch bản. Từ đó, cô được khen ngợi với tên gọi "MC nghìn chữ".

Trong sự kiện họp báo The New Mentor, Thanh Thanh Huyền gây chú ý với trang phục dẫn táo bạo. Cô diện một chiếc váy màu trắng, cut out nhiều đường phía trước, khoe hình thể nóng bỏng. Chương trình được phát livestream đã thu hút gần 10 nghìn lượt xem.

Với thiết kế tôn dáng, Thanh Thanh Huyền khiến người nhìn không thể rời mắt mỗi khi đứng trên sân khấu. Trong sự kiện họp báo, cô cũng là người đẹp mặc trang phục gợi cảm nhất, "lấn át" 4 mentor của chương trình là Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Hương Giang.

Thanh Thanh Huyền chọn trang phục màu trắng, ôm dáng khoe đường cong hình thể thu hút.

Thời trang dẫn sự kiện giải trí của Thanh Thanh Huyền được đánh giá là đa dạng. Nhưng ở đó, yếu tố gợi cảm luôn được cô ứng dụng triệt để, vừa đủ mà không phô. Có hình thể cân đối, đôi chân thon dài nổi tiếng nên người đẹp quê Nha Trang luôn biết cách khoe lợi thế vóc dáng.

Thay vì chọn đầm đuôi cá đơn thuần hay váy ngắn giản đơn như nhiều nàng MC khác, Thanh Thanh Huyền làm mới hình ảnh với váy trễ vai, áo yếm, áo dài... Mỗi sự kiện giải trí, cô đều lựa chọn trang phục phù hợp và đúng tinh thần. Trang phục có thể được may đo riêng hoặc được ê kíp hỗ trợ. Nhất là trong các sự kiện thời trang, nhà thiết kế sẽ dành riêng cho Thanh Thanh Huyền một bộ với ý tưởng và phom dáng do chính cô lựa chọn.

Nhờ sự đầu tư về mặt hình ảnh mà người hâm mộ chưa khi nào thấy Thanh Thanh Huyền mặc lại một thiết kế. Cô chỉ mặc một lần duy nhất để dẫn một chương trình. Vì vậy, cô được khán giả ưu ái dành lời khen là "nữ hoàng MC".

Không chỉ chọn trang phục ấn tượng, Thanh Thanh Huyền còn được ê kíp chọn layout trang điểm và làm tóc phù hợp. Sự biến hóa như tắc kè hoa của cô mang tới hình ảnh tươi mới trong mắt công chúng, không nhàm chán bị đóng khung "một màu".

Thanh Thanh Huyền coi MC là nghề nghiệp chính vì thế, cô luôn trau dồi bản thân từ kỹ năng tới việc làm mới hình ảnh.

Những trang phục làm MC của Thanh Thanh Huyền vô cùng lộng lẫy, hoành tráng.

