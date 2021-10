MC Khánh Vy từng trái lời mẹ để chụp ảnh nội y

Khánh Vy là nữ MC tài năng của VTV, có gu mặc thanh lịch, nữ tính. Tuy nhiên, cô từng làm trái lời mẹ để đăng ảnh gợi cảm trên trang cá nhân.

Khánh Vy sinh năm 1999, Nghệ An, được cư dân mạng gọi với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng". Cô nàng là hiện tượng mạng khi xuất hiện trong một clip nói 7 thứ tiếng khác nhau: Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Ý, Việt Nam, được nhiều người chia sẻ. Hiện tại, Khánh Vy đang là MC và Host của loạt chương trình thuộc VTV7: IELTS Face-off, Crack'em up, Follow us,...

Mới đây, thông tin hot girl xứ Nghệ sẽ đồng hành với Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 cùng nam MC Ngọc Huy được trang page của chương trình xác nhận, đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước đó, cô đã từng trở thành nữ MC dẫn bản tin thời sự quốc tế của VTC1 khi chưa tròn 18 tuổi.

Thông tin Khánh Vy sẽ đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đang thu hút sự chú ý của dân mạng.

Khánh Vy gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang kín đáo, thanh lịch khi dẫn sóng. Tuy nhiên, từng có lần cô nàng đã làm trái lời mẹ, để đăng ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Khánh Vy chia sẻ: "Trước đó tôi đã xin phép mẹ rồi nhưng mẹ không cho. Mẹ tôi nói hơi hở, mẹ không thích. Tôi thì muốn nghĩ theo một hướng khác, đó là giá trị của một con người không chỉ được đánh giá trên cơ thể của người ấy.

Việc mình ăn mặc thế nào để cảm thấy thoải mái, tự tin và có thể truyền đi sự tích cực, yêu bản thân tới người khác quan trọng hơn. Đương nhiên việc ăn mặc cũng phải nằm trong khuôn khổ, một chuẩn mực xã hội nhất định. Đây là một trong những lần tôi đi trái lại với lời mẹ nói. Nếu mẹ đang xem thì con xin lỗi mẹ nhưng thực sự con rất thích bộ ảnh này và con nghĩ nó không xấu".

Là một cô gái yêu thích phong cách trẻ trung, thời thượng, Khánh Vy hiếm khi mặc hở bạo. Nhưng có lần, cô nàng đã làm trái lời mẹ để đăng ảnh diện nội y gợi cảm trên trang cá nhân.

Cô khẳng định, ăn mặc thế nào để cảm thấy thoải mái, tự tin và có thể truyền đi sự tích cực, yêu bản thân tới người khác mới là điều quan trọng.

Ngoài ra, cô mong có thể truyền tải được thông điệp: "Cơ thể của mình luôn luôn thay đổi, sau này nó sẽ tăng cân, nhiều mỡ hơn nhưng nó sẽ là người đồng hành với mình suốt cuộc đời".

Khánh Vy nhận được nhiều lời khen bởi cách phối đồ tinh tế với những hot item "được lòng" giới trẻ như quần ống rộng, áo corset,...

Ngoài ra, váy lụa mỏng manh cũng được Khánh Vy tận dụng triệt để nhằm tôn tối đa đường cong nữ tính.

Ngược lại, khi dẫn sóng, Khánh Vy ghi điểm với thời trang kín đáo, chỉn chu với những bộ trang phục có màu sắc nhã nhặn. Đa số, cô nàng thường lựa chọn những chiếc đầm có thiết kế bồng xòe nhẹ nhàng, với điểm nhấn là chi tiết trễ vai hoặc phần cổ điệu đà. Với tính chất công việc đặc biệt, phải xuất hiện trước nhiều khán giả, Khánh Vy có những nguyên tắc riêng khi lựa chọn trang phục để đáp ứng được tiêu chí thanh lịch, nghiêm túc khi lên sóng truyền hình.

Trong đó, những bộ đồ mà Khánh Vy lựa chọn có kiểu dáng không quá ngắn, áo có tay, không dùng dạng sát nách hoặc không cổ. Cô tiết lộ, mỗi khi ghi hình, cô thường xách cả một vali đồ để quay cho nhiều tập, chính vì thế cần phải đảm bảo được tính chỉn chu để tránh tối đa sự cố trang phục khi đang dẫn sóng.

Khi dẫn sóng, Khánh Vy diện váy có màu sắc tươi tắn nhằm truyền tải thông tin tích cực cho người xem. Cô không lựa chọn những bộ đồ có họa tiết cầu kỳ để tránh cho khán giả bị phân tâm.

Khánh Vy có những nguyên tắc lựa chọn trang phục để đáp ứng được yêu cầu về sự chỉn chu, nghiêm túc, đồng thời tránh tối đa sự cố khi đang dẫn sóng.

