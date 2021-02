Mặc phản cảm ở chốn thanh tịnh vì chị em diện đồ đi chơi Tết "tiện thể" đi lễ đầu năm

Thứ Bảy, ngày 13/02/2021 10:30 AM (GMT+7)

Cô gái Thái Lan gây bức xúc vì quấn khăn làm áo khi đi lễ chùa đầu năm.

Từ bao đời nay, trong tâm thức của nhiều người dân Việt Nam, Tết là dịp lễ quan trọng, không chỉ mang ý nghĩa của tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, mà còn thể hiện nét đẹp của tâm linh và tín ngưỡng. Bên cạnh các tục lệ cúng gia tiên, lau dọn bàn thờ trước ngày ông Công ông Táo, cứ đến những ngày đầu năm tháng Giêng, nhiều người dân lại về các đền, chùa để cầu một năm mới may mắn, sức khỏe, vạn sự hanh thông cho cả gia đình với tâm tưởng "Có thờ có thiêng. Có kiêng có lành". Không chỉ thế, lễ chùa đầu năm còn thể hiện sự thành tâm hướng về nguồn cội, gạt bỏ những lo âu, phiền muộn của năm cũ, cùng ước nguyện một năm nhiều may mắn, an khang thịnh vượng.

Ngay sau giờ phút đón giao thừa, thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, rất đông người dân đã về các đền, chùa trên địa bàn thành phố và ngoại ô để cầu an, cầu tài, cầu lộc. Những hình ảnh được một facebooker chia sẻ trên mạng xã hội về một cô gái ăn mặc váy áo có phần diêm dúa, cầu kỳ nhưng hở lưng tại am Công chúa Mị Châu - đền Cổ Loa khiến nhiều người nhức mắt trong dịp đầu năm mới.

Cô gái mặc đồ như đi chơi khi đi lễ chùa đầu năm, bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt.

Nhiều người đã bình luận: "Chẳng biết họ nghĩ gì mà ăn mặc như thế đến chùa nữa, dù chỉ đến chùa vãn cảnh nhưng hở hang thế kia là rất phản cảm, không thể chấp nhận được", "Tại sao mấy người này không bị đuổi ra ngoài nhỉ? Ăn mặc thế mà cũng đi chùa, chẳng biết thành tâm đến đâu nhưng không tôn trọng quy định của nhà chùa thì chẳng thánh thần nào chứng cho cả".

Người đẹp diện váy xuyên thấu để hở cả một khoảng lưng, đi đôi giầy cao gót lênh khênh đến nơi thanh tịnh.

Không chỉ riêng Việt Nam, lễ chùa đầu xuân đã được coi là nét văn hóa đặc biệt của người phương Đông... Đáng lẽ đến nơi tâm linh cần phải ăn mặc kín đáo, trang nghiêm, "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" nhưng không ít lần, dân mạng vẫn chứng kiến nhiều trường hợp thời trang lố lăng chỉ vì nhiều chị em mặc đồ gợi cảm đi chơi, "tiện thể" đi lễ.

Tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, hình ảnh một cô gái đi lễ chùa được dân tình lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Cụ thể, cô gái này diện một chiếc quần jean dáng dài tuy nhiên ở phía trên chỉ mặc một chiếc áo quây như quấn khăn mà không hề mặc thêm áo khoác bên ngoài. Là một đất nước coi trong tín ngưỡng đặc biệt là Phật giáo, việc ăn mặc của cô gái trên không ngừng bị cư dân mạng ném đá. Nhiều người cho rằng, bộ đồ của cô gái quá sức phản cảm, nếu mặc đi chơi với bạn bè thì sẽ hợp hơn.

Cô gái Thái Lan gây bức xúc vì quấn khăn làm áo khi đi lễ chùa.

Việc diện áo quây hở hang đến nơi linh thiêng được cho là không "phải phép".

Vụ việc còn được đưa lên bản tin thời sự Thái Lan do người dân quá bức xúc với hành vi của cô gái này.

Trước sự phẫn nộ của dư luận, cô gái đã chính thức lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng, ngày hôm ấy, cô có một buổi cắm trại cùng bạn thân nên tiện thể đi lễ chùa ở gần đó nhưng quên không đem theo áo khoác chứ hoàn toàn không cố tình mặc hở hang. Ngoài ra, cô cũng khẳng định thêm, việc ăn vận như thế nào là quyền tự do của cá nhân. Hơn nữa, cô nhận thấy bộ trang phục đó không quá phản cảm đến mức để mọi người phải chửi bới bằng những lời lẽ thiếu văn hóa như thế.

Lời giải thích này của cô gái càng khiến người dân Thái Lan phẫn nộ hơn vì xin lỗi "không thật tâm" cùng với thái độ biết sai mà không sửa. Đa số đều cho rằng, cô đang dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý nên mới đi chùa lại còn cố tình chụp ảnh phản cảm đăng lên trang cá nhân. Hiện tại, cô nàng đã tạm thời khóa trang facebook. Song những hình ảnh trên vẫn bị lan truyền với tốc độ chóng mặt thậm chí là còn bị đưa lên bản tin thời sự Thái Lan.

Ăn mặc như thế nào khi đi lễ đầu năm?

Chia sẻ về vấn đề ăn mặc "phải phép" đến nơi thanh tịnh, Thượng tọa Thích Hiển Đức bày tỏ: "Hiện nay các chùa đều có quy định đối với Phật tử khi đi lễ hoặc tụng niệm phải mặc áo tràng màu xám. Nếu có điều kiện có thể may cùng một màu vải và kiểu áo theo quy định của đạo tràng…

Còn đối với những người không quy y đạo Phật mà khi đến chùa từ xưa đến nay cũng đều ăn mặc một cách trang nghiêm, không hở hang.

Ở Việt Nam hay các nước Á Đông, không chỉ với Phật giáo mà cả đối với Thiên chúa giáo người đi lễ cũng mang tư tưởng cần phải ăn mặc đoan trang, nghiêm chỉnh. Ăn mặc đúng cách khi đi chùa khiến người tới lễ Phật cảm thấy được an lạc nơi cửa thiền".

- Bộ đồ dành riêng đi lễ chùa

Những kiểu áo xám đặc trưng được nhiều người chọn mặc khi đến nơi cửa Phật vì vừa đảm bảo sự kín đáo mà vẫn sặc sỡ, màu mè. Những bộ đồ màu xám, màu nâu hoặc màu trầm được thêu hình hoa sen, hoa đào đẹp mắt cũng ngày càng được nhiều chị em Việt Nam ưa chuộng mỗi khi đi lễ chùa.

- Áo dài

Ngoài ra, áo dài được xem là trang phục truyền thống của người Việt, áo dài vừa kín đáo vừa tôn lên được nét đẹp của quý Phật tử, cũng là một lựa chọn phù hợp khi đi lễ chùa, đặc biệt là trong dịp đầu năm mới.

