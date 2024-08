Kỳ Duyên phủ nhận hẹn hò hoa hậu Đoàn Thiên Ân

Tin đồn Kỳ Duyên hẹn hò Đoàn Thiên Ân bắt nguồn từ tấm ảnh cả hai nắm tay tình tứ đi dạo phố. Trước nghi vấn yêu đồng giới, sáng 21/8, Kỳ Duyên cho biết bức hình lan truyền bị cắt từ ảnh gốc có ba người, gồm cả Diệp Lâm Anh. "Đây là bức ảnh ba người. Đừng cắt hình của ba chúng tôi nữa", cô nói.

Bức ảnh bộ ba Kỳ Duyên nắm tay Đoàn Thiên Ân (trái) và Diệp Lâm Anh (phải) đi dạo phố trước khi bị cắt ghép, làm rộ tin đồn Kỳ Duyên hẹn hò Đoàn Thiên Ân.

Kỳ Duyên, Thiên Ân bị đồn yêu đồng giới.

Trước đó, nhiều khán giả xem Kỳ Duyên và Minh Triệu là một cặp dù họ chưa từng xác nhận tin đồn. Sáu năm qua, cả hai thường xuyên mặc đồ đôi, đi du lịch và dự sự kiện chung, dành cho nhau những lời nhắn nhủ ngọt ngào. Tuy nhiên, gần đây, hai người không còn đồng hành cùng nhau. Cả Minh Triệu và Kỳ Duyên đều không đề cập lý do, trong khi một số khán giả đổ lỗi cho Minh Triệu là nguyên nhân khiến mối quan hệ tan vỡ. Quản lý người mẫu sau đó lên tiếng: "Tôi hy vọng mọi người tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin và nghiêm túc yêu cầu những người cố tình bôi nhọ dừng lại, đừng để mọi chuyện đi quá xa".

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm. Người đẹp hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Hiện cô đang thi Miss Universe Vietnam 2024.

Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô sinh năm 2000, quê Long An, cao 1,75 m, nặng 60 kg, số đo 88,5-66-98 cm. Người đẹp thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia, dừng chân ở top 20 chung cuộc và giành giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất. Cô theo học ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghiệp TP HCM. Về đời tư, Thiên Ân từng bị đồn hẹn hò bí mật diễn viên Phát La. Tuy nhiên, cô cho biết họ là bạn, chơi chung một hội với vợ chồng Nhã Phương.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]