Kỳ Duyên mặc quần khoe dây nội y khi rời Mexico về nước

Trong ngày cuối cùng ở Mexico trong chuyến hành trình thi Miss Universe 2024, Kỳ Duyên mặc bộ trang phục năng động dạo phố. Hoa hậu chọn áo thun baby tee đơn giản, phối cùng quần jeans ống suông rộng cạp trễ. Thiết kế được cô diện theo phong cách khoe nội y, để lộ dây quần chíp làm điểm nhấn, giúp tôn phần hông và eo gợi cảm.

Kỳ Duyên mặc quần cạp trễ khoe nội y.

Khi đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại thành phố Mexico sau đó, Kỳ Duyên vẫn mặc bộ cánh này, tuy nhiên cô mặc thêm áo khoác dạ bên ngoài để trông lịch sự hơn.

Diện đồ khoe dây nội y là phong cách được nhiều ngôi sao, tín đồ thời trang yêu thích những năm gần đây. Khi xu hướng "thời trang phòng ngủ" lên ngôi, các cách mặc đồ nội y táo bạo càng được giới mộ điệu ưa chuộng. Theo đuổi style phá cách, khoe dáng triệt để, Kỳ Duyên không ngại thử nghiệm cách mix-match này.

Kỳ Duyên tham gia những hoạt động cuối cùng trước khi rời Mexico về Việt Nam.

Xuyên suốt hành trình 20 ngày tại Miss Universe 2024, hoa hậu luôn gây chú ý nhờ phong cách. Stylist của cô cho biết vì được kỳ vọng, Kỳ Duyên liên tục bổ sung trang phục mới, từ 60 bộ ban đầu lên đến 80 bộ với mong muốn mang đến hình ảnh chỉn chu, luôn mới mẻ mỗi ngày và gây ấn tượng với khán giả.

Tại Miss Universe 2024, Kỳ Duyên dừng chân ở vị trí top 30 chung cuộc. Hoa hậu hài lòng với kết quả và tự hào vì đạt ước mơ hô vang hai tiếng Việt Nam ở đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới. Theo kế hoạch, ngày 20/11, Kỳ Duyên về nước. Hai ngày sau, cô bắt đầu các buổi giao lưu cùng truyền thông, khán giả.

Kỳ Duyên sang Mexico thi Miss Universe hôm 29/10. Chỉ có hơn một tháng chuẩn bị cho cuộc thi, Kỳ Duyên tập luyện cường độ cao, ăn uống nghiêm ngặt.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023. Hồi tháng 9, cô chiến thắng Miss Universe Vietnam 2024.

