Khánh My lần thứ 3 mặc đồ giống 90% với Kendall Jenner

Thứ Năm, ngày 01/08/2019 15:12 PM (GMT+7)

Vừa tái xuất, Khánh My đã khoe thần thái ngút ngàn với jumpsuit trắng trễ vai và xe cổ.

Khánh My diện cây trắng tại sự kiện.

Sau một thời gian dài tập trung cho công việc kinh doanh và hạn chế tham dự các sự kiện của showbiz, diễn viên/người mẫu Khánh My vừa xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim “Fast & Furious 9”. Người đẹp diện cả cây junpsuit trắng quyến rũ với phần vai bẹt khoe vòng một lấp ló. Người đẹp khéo léo kết hợp với thắt lưng của thương hiệu Chanel được nhiều sao lăng xê. Mẫu belt có giá gần 50 triệu đồng - phụ kiện hot trend của các tín đồ thời trang thế giới.

Thế nhưng, nhìn Khánh My khiến người hâm mộ nhớ tới siêu mẫu đình đám thế giới Kendall Jenner khi xuất hiện tại Met Gala 2018. Chân dài mặc set trắng với chiếc áo giống như Khánh My, chỉ có sự khác biệt nhỏ nằm ở gấu quần ống loe của Kendall Jenner độc đáo hơn thay vì ống côn như của Khánh My.

Để tăng phần ấn tượng, Khánh My đi siêu xe 12 tỷ đồng tới sự kiện, gây sự chú ý.

Được biết set đồ trắng này được Khánh My đặt hàng từ 1 NTK trong nước.

Người đẹp tạo dáng bên siêu xe, khoe vòng 3 bốc lửa.

Kendall Jenner ấn tượng với cây trắng tại Met Gala 2018.

Thiết kế áo của 2 người đẹp giống y chang nhau.

Người đẹp từng được Trường Giang "thả thính" lại copycat set đồ của nàng siêu mẫu. Đây không phải là lần đầu tiên Khánh My mặc đồ hao hao giống Kendall. Trước đó, cô từng diện thiết kế xuyên thấu giống tới 90% so với thiết kế bản gốc Kendall mặc. Không những thế, Khánh My còn để lộ quần độn mông kém duyên. Những hình ảnh đó khiến Khánh My nhận nhiều chỉ trích, phản ứng của dư luận.

Dường như Khánh My không ngần ngại công khai thích phong cách của Kendall và quyết tâm theo đuổi hình tượng của siêu mẫu quốc tế bằng cách học hỏi phong cách thời trang.

Lần học hỏi phong cách thời trang Kendall của Khánh My trước đó và cái kết đắng.

Tính ra cô đã 3 lần copy lại bộ đồ của Kendall.