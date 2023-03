Jun Vũ mặc váy khoét ngay điểm khó nói, không có sẽ đẹp - sang hơn bội phần?

Điểm cut out quá sâu trên thiết kế khiến người nhìn mất tập trung, "quên" đi sự xinh đẹp của Jun Vũ và Tiểu Vy.

Jun Vũ là một trong những diễn viên xinh đẹp của làng giải trí Việt. Không chỉ từng bước gây dựng sự nghiệp trong nhiều phim điện ảnh, Jun Vũ còn tạo sức hút với công chúng nhờ mặt xinh, dáng cân đối và gu thời trang mãn nhãn.

Nếu ở đời thường, cô chuộng các trang phục năng động và trẻ trung thì mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Jun Vũ lăng xê phong cách gợi cảm nhiều hơn. Những thiết kế tôn dáng, gợi cảm vừa đủ được cô lựa chọn kỹ càng.

Thế nhưng, gần đây, khi lăng xê mốt váy cut out, Jun Vũ khiến người nhìn cảm thấy khó hiểu vì một chi tiết trên thiết kế. Cụ thể, trang phục có điểm khoét ngay dưới eo, khá sâu, thu hút mọi ánh nhìn.

Thông thường, những chi tiết cut out sẽ giúp người mặc gợi cảm hơn nhưng trong trường hợp của Jun Vũ, dường như ý đồ đó chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Ngược lại, điểm cut out quá sâu khiến tổng thể trang phục mất cân đối, mang lại cảm giác lưng dài và chân ngắn.

Những chi tiết cut out không chỉ mang lại sự gợi cảm mà nó còn được dùng như một điểm nhấn cho trang phục. Và, những điểm cut out đều được tính toán kỹ lưỡng để không phản tác dụng. Thiết kế Jun Vũ mặc, có lẽ điểm cut out nên đặt ở vị trí vòng eo hoặc chân ngực sẽ ổn hơn? Khoảng trống trên thiết kế khiến những bông hoa sử dụng kỹ thuật 3D trở nên mờ nhạt, vô nghĩa.

Chi tiết cut out chưa thực sự hợp lý trong trang phục này.

Đa phần những thiết kế cut out sẽ được sử dụng nhiều ở phần thân trên để khai thác những điểm cơ thể mang lại sự gợi cảm cho người mặc. Thiết kế khoét ở chân ngực, vòng eo, hai bên sườn... với trang phục ôm cơ thể, hạn chế được sự cố.

Mỹ nhân Việt lăng xê mốt váy cut out đủ kiểu, gợi cảm và cũng không kém phần táo bạo.

Với những thiết kế cut out, lựa chọn nội y là yếu tố quan trọng giúp họ đẹp hơn, an toàn hơn khi di chuyển, xuất hiện trước đám đông.

Vì thế, nếu không hiểu hết về trang phục, bạn có thể trở thành nạn nhân của mốt cut out, dễ rơi vào hoàn cảnh mất kiểm soát.

Trong khi đó, những điểm cut out ở phần thân dưới luôn mang tới cảm giác trống trải, vượt quá sự gợi cảm.

