Issey Miyake và các kiến ​​trúc sư khám phá việc sử dụng siêu vật liệu

Hiện đang được biểu diễn trong Tuần lễ thiết kế Milan 2023 là show diễn chung của A-POC ABLE ISSEY MIYAKE và Nature Architects có tiêu đề THINKING DESIGN, MAKING DESIGN: Type-V Nature Architects project. Để trưng bày, nhóm giới thiệu một số nguyên mẫu — bao gồm các thiết kế mặc được, đồ nội thất và thiết bị chiếu sáng — tất cả đều được phát triển chỉ từ một mảnh vải phẳng. Kỳ tích đạt được bằng cách sử dụng siêu vật liệu, được định nghĩa là vật liệu có các đặc tính khác với các đặc tính có trong tự nhiên, có thể dự đoán được khi nhiệt được áp dụng, cho phép phát triển các dạng khác nhau thông qua quy trình sản xuất tất cả trong một.

Một trong những sản phẩm nổi bật là áo khoác liền. Mặc dù quần áo được làm theo kiểu truyền thống bằng cách ghép nhiều tấm vải lại với nhau, nhưng siêu vật liệu cho phép giảm đáng kể công việc may vá, chuyển đổi vải phẳng thành dạng ba chiều bằng cách sử dụng công nghệ “Co giãn hơi nước” ban đầu của A-POC ABLE ISSEY MIYAKE trong khi tuân theo bản thiết kế đã đặt ra bởi Mô hình Chức năng Trực tiếp của Nature Architects.

“Co giãn bằng hơi nước của A-POC ABLE Issey Miyake là công nghệ tạo ra các loại vải co giãn bằng sợi phản ứng với nhiệt và co lại. Nghiên cứu các đặc tính của loại vải biến đổi này, chúng tôi đã tính toán tốc độ và cấu trúc của sự co lại và phát triển một thuật toán tự động tạo ra các kiểu dệt”, Nature Architects cho biết.

