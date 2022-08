Hoa hậu Ngọc Châu được fan quốc tế khen ngợi nhan sắc có nét tương đồng với Miss Universe 1969

Xuất hiện trên chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology, Hoa hậu Ngọc Châu nhận được vô vàn lời khen của cộng đồng nhan sắc quốc tế. Nhan sắc của nàng hậu ngày càng thuyết phục người hâm mộ, đặc biệt có không ít fan quốc tế nhận xét cô giống với Miss Universe 1969 Gloria Diaz.

Mặc dù mới chỉ đăng quang cách đây khoảng 1 tháng thế nhưng nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu đã có sự thăng hạng không nhẹ.

Xuất hiện trong một show thời trang, nàng hậu mặc bộ váy cô dâu trắng tinh, khoe nhan sắc đẹp như búp bê Barbie, vừa sắc sảo lại vừa có nét ngây thơ vô cùng cuốn hút.

Có vẻ như sau một thời gian thử nghiệm nhiều layout trang điểm khác nhau, cuối cùng thì ê-kíp của Hoa hậu Ngọc Châu cũng đã có được layout đẹp nhất, hợp nhất cho người đẹp. Nàng hậu đang ở thời điểm hội tụ đủ các yếu tố về nhan sắc, hình thể, kỹ năng catwalk, trả lời phỏng vấn, ngoại ngữ, sẵn sàng đại diện cho Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh Miss Universe 2022.

Trong một post cách đây ít ngày, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã đăng tải clip quay cận cảnh nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu, kèm với lời dự đoán: IS SHE THE ONE? Miss Universe Vietnam 2022, Ngọc Châu (THE ONE ở đây ám chỉ người có khả năng giành vương miện Miss Universe 2022).

Không ít netizen quốc tế nhận xét nhan sắc của Hoa hậu Ngọc Châu có nét tương đồng với Hoa hậu Hoàn vũ 1969, bà Gloria Diaz người Philippines. Tuy vậy, có thể dễ dàng nhận ra Hoa hậu Ngọc Châu mang nét đẹp sắc sảo hiện đại đúng chuẩn nhan sắc quốc tế bây giờ, chứ không đẹp một cách cổ điển như bà Gloria.

Gloria Diaz sinh năm 1951, bà đăng quang Miss Universe 1969, và là người Philippines đầu tiên giành được ngôi vị danh giá này.

