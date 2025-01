Hình ảnh nàng hậu nổi tiếng Vbiz ngồi lề đường bán hàng khiến cõi mạng xôn xao

Mới đây nhất, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một hoa hậu nổi tiếng Vbiz mặc đồ giản dị, ngồi bán hàng trên lề đường. Sau khi chia sẻ, những hình ảnh của nàng hậu nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. Ngay lập tức, danh tính của hoa hậu này đã được tìm ra.

Hoa hậu Thùy Tiên phiên bản "anh Thúc Tiến" đang bán dưa trên đường phố dịp cận Tết 2025.

Trên vỉa hè ở một khu phố tại Quận 4 (TP.HCM), Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên ăn mặc đơn giản, ngồi ở sạp dưa hấu Tết cùng với rapper Pháp Kiều. Đặc biệt, cả hai còn "trổ tài" mời chào và khắc dưa cho khách. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận về lượt tương tác lớn trên mạng xã hội. Đa số bày tỏ sự thích thú với hình tượng "lầy lội", gần gũi này của hai chị em

Thùy Tiên - Pháp Kiều giao lưu với người hâm mộ.

Theo nhiều người dự đoán, Hoa hậu Thùy Tiên đang ghi hình cho series trải nghiệm thực tế các ngành nghề. Hồi đầu năm 2023, nàng hậu cũng từng bị bắt gặp với hình ảnh mặc đồ bộ, đi dép bệt để bán hoa Tết. Không chỉ bán dưa hấu hay bán hoa Tết, Thùy Tiên còn từng trải nghiệm nhiều ngành nghề khác như nhân viên của cửa hàng tiện lợi, biểu diễn lân sư rồng, làm nhân tượng, công nhân dọn vệ sinh.

Hoa hậu Thùy Tiên ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 cùng với thành viên tổ đội GERDNANG - HURRYKNG.

Trước đó, Thùy Tiên cũng "đi bão" cùng với HURRYKNG và tiết lộ đây cũng là một phần của series Đu Đêm mới. Do đó, không ít netizen dự đoán khả năng cao ở phần này, Thùy Tiên sẽ quay cùng dàn Anh Trai "Say Hi" và tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước, thú vị.

Thùy Tiên tên đầy đủ là Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, sinh năm 1998. Cô được biết đến với thành tích top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Cùng năm đó, Hoa hậu Thùy Tiên được trao cơ hội đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế nhưng không gặt hái được thành tích.

Đến năm 2021, Thùy Tiên tiếp tục đại diện Việt Nam tại Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế) và xuất sắc đăng quang. Không chỉ dừng lại ở vai trò là một Hoa hậu, năm 2024, Thùy Tiên còn rẽ hướng sang diễn xuất khi tham gia hai bộ phim điện ảnh.

Thùy Tiên chứng minh sự đa tài ở nhiều lĩnh vực sau gần 4 năm trở thành Hoa hậu Hoà bình Quốc tế. Về đời tư, nàng hậu rất kín tiếng, hiếm hoi chia sẻ. (Ảnh: FBNV).

Sau gần 4 năm đăng quang, song song với hoạt động nghệ thuật, Thùy Tiên còn tích cực với hoạt động thiện nguyện, giúp ích cho cộng đồng.