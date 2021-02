Đụng hàng váy búp bê, đẹp như Park Min Young vẫn phải chịu thua Jennie

Thứ Năm, ngày 11/02/2021 13:04 PM (GMT+7)

Trong khi Jennie theo đuổi phong cách Lolita nổi loạn đầy ấn tượng thì Park Min Young lại khoe nhan sắc cực phẩm với style dịu dàng, nữ tính.

Xuất hiện trên bìa tạp chí KNIGHT Hàn Quốc số tháng 2/2021, Park Min Young một lần nữa khiến các fan đứng ngồi không yên vì nhan sắc xinh đẹp hơn người.

Nhiều fan tinh ý nhận ra chiếc váy hoa bồng bềnh mà nữ diễn viên xinh đẹp diện trên tạp chí nằm trong BST mùa Xuân 2021 của thương hiệu thời trang Hàn Quốc Dew E Dew E.

Park Min Young diện cùng đôi giày cao gót đính nơ của Jimmy Choo có thiết kế bất đối xứng độc đáo, mang đến hình ảnh một cô nàng yêu kiều, nữ tính.

Điều thú vị là cách đây không lâu, nàng IT Girl hàng đầu K-Pop Jennie (BLACKPINK) cũng đã diện thiết kế váy này trong bộ ảnh BLACKPINK Season’s Greetings 2021 với phong cách hoàn toàn khác biệt.

Không phải stylist mà chính Jennie là người đã chọn concept cho mình trong bộ ảnh lần này, nữ idol chọn mix chiếc váy cùng quần tất màu đỏ nổi bật, găng tay màu xanh lá chấm bi và đi giày đế xuồng của Poster GRL có giá chỉ hơn 2 triệu đồng.

Không chỉ vậy, cô nàng còn chọn kiểu tóc vô cùng độc đáo khiến nhiều người khen ngợi vì quá nổi bật và hút mắt.

Bộ váy cũng từng được Seunghee (OH MY GIRL) mặc trên thảm đỏ ngày 1 của Lễ trao giải Golden Disc Awards 2021 nhưng bị chê là lệch tông so với các thành viên trong nhóm.

Nổi tiếng là người có style độc đáo và dám thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau nhất BLACKPINK, mỗi khi đụng hàng các item thời trang với những ngôi sao khác, Jennie luôn khiến mọi người “mắt chữ O mồm chữ A” vì khả năng mix & match tài tình.

