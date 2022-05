Diễm My 9x mặc nội y khoét hông cao "đọ dáng" cùng cún cưng

Người đẹp sinh năm 1990 khiến cư dân mạng chú ý khi lựa chọn trang phục có kiểu dáng khá thách thức.

Diễm My 9x diện thiết kế táo bạo chụp hình cùng chú cún tên Si Si.

Trang phục của cô có kiểu dáng khoét cao táo bạo.

Mới đây, nữ diễn viên Diễm My 9x có đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân với caption hóm hỉnh: "Đọ dáng cùng Si Si". Người đẹp diện thiết kế của thương hiệu Calvin Klein chụp hình cùng cún cưng.

Cư dân mạng bình luận: "Quá dễ thương", "kết bộ đồ của bạn, thần thái thì tuyệt vời", "đẹp từng centimet", "đẹp xuất sắc chị ơi",... Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng kiểu đồ cô mặc quá táo bạo. Thiết kế khoét cao của chiếc quần chính là điểm gây tranh cãi.

Diễm My 9x là một trong những người đẹp có gu ăn vận ấn tượng.

Cô cũng là nàng thơ của một số thương hiệu thời trang.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Diễm My 9x lựa chọn trang phục có kiểu dáng thách thức. Người đẹp sinh năm 1990 chứng minh mình là một người ăn vận có gu, không ngần ngại thử nghiệm những bộ đồ không phải ai cũng dám diện. Ngoài ra, cô cũng là gương mặt được một số nhãn hàng để mắt tới. Là người của công chúng, việc biến hóa hình ảnh bản thân là điều dễ hiểu.

Không ít lần, Diễm My 9x khiến cư dân mạng trầm trồ vì thiết kế trang phục gợi cảm. Ở đây cô chọn mặc bộ bodysuit dáng cúp ngực kết hợp với blazer.

Người đẹp luôn muốn làm mới mình với những lựa chọn trang phục có phần thách thức. Ví dụ như kiểu quần cut-out ở hông như thế này.

Sở hữu thân hình quyến rũ là lợi thế giúp Diễm My 9x có thể mặc đẹp bất cứ kiểu trang phục nào cô muốn. Kiểu quần dạ tweed lạ mắt này tôn triệt để vòng 2 của cô.

Váy lụa vốn đã gợi cảm, váy lụa cut - out lại càng như nhân đôi sự quyến rũ. Ở đây, trang phục của Diễm My 9x được nốt kết bằng những ô vải, khéo léo tạo khoảng hở.

Có người đề cao thử nghiệm thời trang của Diễm My 9x, khéo diện những bộ đồ ấn tượng. Người khác lại cho rằng những item cô mặc có phần "quá táo bạo".

Không thể không nhắc đến những bộ áo tắm lạ mắt của người đẹp 9x. Diễm My ưa diện kiểu monokini cut - out có may thêm những đoạn vải xuyên thấu để bộ đồ kín đáo hơn.

Monokini không nhàm chán như những gì người ta thường nghĩ. Nó vẫn liên tục được làm mới để trở nên bắt mắt hơn, tôn dáng hơn.

