Sau cuộc ly hôn ồn ào, cô giáo Âu Hà My có gu mặc "ngoan" hơn xưa

Thứ Sáu, ngày 16/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Đẹp hơn sau ly hôn, cô giáo Âu Hà My còn ghi điểm trong mắt người nhìn nhờ mặc "ngoan" hơn xưa.

Âu Hà My là nữ giảng viên hot nhất Hà thành. Chẳng những gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, cô còn sở hữu vóc dáng bốc lửa, đặc biệt là gu thời trang nóng bỏng, khai thác trọn vẻ đẹp hình thể. Không chỉ thế, cuộc sống đời tư của Âu Hà My cũng đặc biệt được quan tâm và nhiều lần trở thành tâm điểm thu hút chú ý của cư dân mạng. Dù không hoạt động trong showbiz Việt nhưng Âu Hà My lại là cái tên lọt Top 1 được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam trong năm 2020.

Nhờ lợi thế ngoại hình quyến rũ, nữ giảng viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội tự tin chưng diện những thiết kế khoét cổ sâu hun hút hay váy bó sát cơ thể, khoe đường cong. Cô tự nhận, nhiều lần cô nhận phải nhiều bình luận tranh cãi vì thời trang phóng khoáng, táo bạo. Tuy nhiên, sau vụ ly hôn từng gây xôn xao trên mạng xã hội, Âu Hà My gần như thay đổi 180 độ với gu mặc "ngoan" hơn xưa.

Mới đây, Âu Hà My đăng tải hình ảnh đi tiêm vác xin trong outfit đơn giản, năng động bao gồm áo thun, quần jean trắng, cùng dòng trạng thái: "Hôm nay bé đi tiêm vaccine. Lớn tướng mà vẫn sợ kim tiêm. Từ giờ yên tâm công tác rồi". Dưới phần comment, không ít khán giả còn trêu chọc cô nàng: "Đi tiêm cũng phải đẹp", "Đi tiêm thôi mà cũng xinh đẹp hết phần thiên hạ",...

Âu Hà My gây bất ngờ thì thay đổi gu mặc "ngoan" hơn xưa.

Những hình ảnh mới nhất của cô nàng nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, người đẹp cũng rất chịu khó chia sẻ những khoảnh khắc đi làm từ thiện trong những bộ đồ kín đáo và nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Ngoài ra, áo sơ mi, quần tây, áo blazer hay áo dài cũng là item mà Âu Hà My thường xuyên mặc khi đi dạy học.

Tạm biệt những chiếc áo khoét cổ sâu hun hút, Âu Hà My chuộng áo thun kín đáo.

Những bộ đồ tập hở có chừng mực vừa giúp Âu Hà My phô diễn đường cong tối đa mà vẫn gợi cảm.

Khi lên giảng đường, nữ giảng viên hot nhất Hà thành thường mặc áo dài.

Áo sơ mi, quần tây, áo blazer thanh lịch cũng là những món đồ mà Âu Hà My vô cùng yêu thích.

Chẳng cần hở bạo, cô giáo Âu Hà My vẫn ghi điểm nhờ những bộ váy bó sát cơ thể, tôn đường cong S-line quyến rũ.

