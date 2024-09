Dàn sao đua vẻ sexy trên thảm đỏ MTV VMAs 2024

Ca sĩ Taylor Swift gây ấn tượng với phong cách cá tính khi tới lễ trao giải âm nhạc nổi tiếng của Mỹ tại đảo Long, New York. Cô kết hợp bộ đồ Dior kẻ caro với bốt cao cổ và găng tay da. Taylor là một trong những nghệ sĩ nhận nhiều đề cử nhất MTV VMAs năm nay, có tên ở những hạng mục quan trọng như: Nghệ sĩ của năm, Video ca nhạc của năm, Ca khúc của năm, Đạo diễn của năm...

Nữ rapper Megan Thee Stallion, ngôi sao nhận loạt đề cử với bản hit 'BOA', mặc corset với chân váy trễ.

Katy Perry chiếm spotlight trong thiết kế hở bạo tôn body săn chắc.

Rapper GloRilla diện áo khoác mạ crôm và quần đồng điệu.

Giọng ca người Canada Tate McRae diện váy ren xuyên thấu nội y.

Rapper Flo Milli lựa chọn trang phục cùng tông màu sự kiện.

Ca sĩ - diễn viên Addison Rae kết hợp nội y với chân váy xòe.

'Nàng tiên cá' Halle Bailey khoe dáng trong bộ đầm đỏ cắt xẻ của Sophie Couture.

Giọng ca 'Please Please Please' Sabrina Carpenter, 25 tuổi, quyến rũ với phong cách cổ điển. Cô được đề cử giải Nghệ sĩ của năm.

Ca sĩ Anitta Anitta tạo dấu ấn khác lạ với thiết kế váy cưới corset của Dolce & Gabbana.

Ca sĩ người Anh Suki Waterhouse mặc đầm cut-out của Dolce & Gabbana, khoác thêm áo choàng kín đáo.

Paris Hilton kiêu sa trong trang phục ánh bạc lấp lánh.

