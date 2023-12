Corteiz x Supreme: Sự hợp tác hoàn hảo của 2 “ông lớn streetwear”

Sau khi giới thiệu về sự hợp tác của Supreme với một bảng quảng cáo đồng thương hiệu ở London vào đầu tuần này, thương hiệu thời trang streetwear của Anh, Corteiz đã đưa lên mạng xã hội để cung cấp cái nhìn sâu hơn về cách thức hợp tác được mong đợi sẽ thể hiện.

Thương hiệu này đã chia sẻ một số thông tin chi tiết về sự ra mắt của sự hợp tác trên Instagram, cùng với một loạt hình ảnh làm nổi bật trang phục đồng thương hiệu của bộ sưu tập. Nhìn chung, áo hoodie và áo phông có cùng một họa tiết xuất hiện trên bảng thông báo, trong đó có sự thay thế dựa trên hình minh họa cổ điển lấy cảm hứng từ Alcatraz của Corteiz với dòng chữ “Supreme Rules the World” - một cách thể hiện mới mẻ cho khẩu hiệu thường thấy của thương hiệu “Corteiz thống trị thế giới”. Ở mặt sau áo phông có bài thơ “No Man Is An Island” của John Donne bằng chữ viết tay.

Corteiz đã xác nhận trong bài đăng rằng sự hợp tác với Supreme ra mắt vào tháng 12. Áo hoodie và áo phông của bộ sưu tập sẽ có sẵn để mua sắm tại một cửa hàng độc quyền của Corteiz UK. Thương hiệu sẽ chia sẻ thông tin vị trí của cơ sở tạm thời trên Instagram Stories của mình. Đáng chú ý, áo phông cũng sẽ có sẵn để mua trên cửa hàng trực tuyến của Supreme, nhưng áo hoodie sẽ vẫn dành riêng cho cửa hàng pop up.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]