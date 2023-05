Chất chơi như bộ sưu tập Supreme mùa xuân 2023

Supreme đang duy trì các mối quan hệ hợp tác sắp tới cho lịch phát hành vào mùa xuân năm 2023, hợp tác với tập đoàn nghệ thuật Bernadette Corporation có trụ sở tại Thành phố New York để tạo ra một bộ sưu tập quần áo và phụ kiện đặc biệt. Giống như những nỗ lực gần đây của Supreme với COOGI, sự hợp tác của Tập đoàn Bernadette có cảm giác như đã lâu lắm rồi: cả hai thực thể đều hợp tác chặt chẽ ở trung tâm thành phố New York trong những năm 90 trước khi trở thành ngôi sao toàn cầu.

Tập đoàn Bernadette được thành lập vào mùa hè năm 1994 — cùng năm đó, Supreme khai trương cửa hàng đầu tiên trên Phố Lafayette — khi Bernadette Van-Huy được yêu cầu tiếp quản hộp đêm tại Club USA, một tụ điểm giải trí về đêm tồn tại trong thời gian ngắn nhưng cực kỳ có ảnh hưởng đối với trung tâm thành phố New York. Sau khi Club USA đóng cửa, Van-Huy và các đối tác của cô ấy là John Kelsey và Jim Fletcher đã tiếp tục cho Tập đoàn Bernadette hoạt động dưới nhiều hình thức mới. Đầu tiên trong số này là một nhãn hiệu thời trang hoạt động từ năm 1995 đến năm 1997 và được biết đến với các đặc tính subversive: đưa hàng nhái tìm thấy trên đường phố của Khu Phố Tàu vào các buổi trình diễn của họ, chọn người mẫu từ Trang Vàng và tạo các bài xã luận về những tên cướp trong cửa hàng vào logo công ty như một lời chào đến Lo-Lives.

Tất nhiên, các phương tiện truyền thông thời trang đã ăn theo đặc tính nổi loạn của thương hiệu và nó nhanh chóng xuất hiện trên mọi thứ từ The New York Times đến iD. Thương hiệu cũng ra mắt tạp chí của riêng mình, Made in USA từ năm 1999 đến năm 2001. Sau các cuộc biểu tình chống toàn cầu hóa tại hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2001 và sự kiện 11/9, Tập đoàn Bernadette bắt đầu sản xuất phim tài liệu và sách, như Get Rid of Yourself năm 2003 (kết hợp cảnh quay bạo loạn của G8 với màn trình diễn của Chloe Sevigny của Kids nổi tiếng) và Reena Spaulings năm 2005 (cuốn sách được viết bởi 150 tác giả ẩn danh).

Lịch sử chia sẻ của cả hai được thể hiện xuyên suốt bộ sưu tập, bao gồm áo khoác thể thao, áo sơ mi công sở ngắn tay, áo raglan kiểu bóng chày, áo bóng đá, quần thể thao, quần chino, quần đùi công sở và bộ đôi áo phông, cùng với một bộ sưu tập ngắn gọn. gói phụ kiện từ kỳ quặc đến thiết thực: kẹp núm vú, bóng rổ Spalding và khăn tắm nhỏ. Hầu hết các dịch vụ đều tôn vinh với các dự án trước đây của Tập đoàn Bernadette. Chiếc áo sơ mi workwear tay ngắn có dòng chữ “Hell on Earth — and the mutha f*ckin saga continues,” một sản phẩm mà Bernadette Corporation đã trưng bày tại Deitch Projects vào tháng 5 năm 1997 và áo raglan có dòng chữ Get Rid of Yourself ở mặt trước.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chat-choi-nhu-bo-suu-tap-supreme-mua-xuan-2023-a608330.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/chat-choi-nhu-bo-suu-tap-supreme-mua-xuan-2023-a608330.html