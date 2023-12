Mọi thứ diễn ra tại Phố Thomas, phía bắc Manchester, nước Anh. Ở trung tâm thành phố nước Anh có lịch sử gắn liền với thế giới âm nhạc underground, từ Sex Pistols đến Smiths, từ Morrisey đến The Chemical Brothers qua Oasis hay New Order, Chanel đặt chân đến thủ đô của thời kì hậu phong cách punk và Brit pop để ra mắt bộ sưu tập Chanel Métiers d'art mới do Virginie Viard thiết kế . Ở đó, với hàng ghế đầu gồm những người nổi tiếng (Tilda Swinton, Charlotte Casiraghi, Kirsten McMenany, Kirsten Stewart, Sofia Coppola, Hugh Grant, Rebecca Murder, Lucy Boyton, Laura Bailey, trong số những người khác), cô giới thiệu một tủ quần áo trong đó có vải Tweed đóng vai trò dẫn đầu. “Tweed là yếu tố trung tâm của bộ sưu tập này”, Virginie Viard giải thích. "Khi tạo ra bộ sưu tập mùa này nhằm làm nổi bật Métiers d'art của chúng tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều về Mademoiselle Gabrielle Chanel nhưng tôi không muốn tái tạo lại vẻ ngoài của Coco khi cô ấy mặc những món đồ lấy từ tủ quần áo của Công tước xứ Westminster. Tôi tưởng tượng Coco sẽ tô màu cho trang phục vải Tweed. Tôi muốn thêm chút sôi động của nhạc pop vào mùa này".

Bộ sưu tập tiêu biểu của Chanel được cắt ghép bởi thế giới văn hóa âm nhạc underground. “Đối với tôi, Manchester là thành phố của âm nhạc, là thành phố hỗn loạn nơi bạn cảm nhận được tinh thần sáng tạo, tinh thần giúp bạn phát minh và tưởng tượng”. Do đó, trong một cuộc xung đột về ý tưởng, thế giới của nhà mốt gặp gỡ thế giới âm nhạc với những điểm nhấn thể thao lấy cảm hứng từ văn hóa bóng đá nhưng cũng có những nốt nhạc đồng quê mượn từ những cánh đồng hoang ở Anh để kỷ niệm một mối quan hệ liên lạc đã tồn tại trong nhiều năm. hơn một thế kỷ. Điều này cũng được gợi lên thông qua hai dự án thẩm mỹ được tạo ra cùng với chương trình: một video ghép do Sofia Coppola đạo diễn và một con dấu logo dành riêng cho Manchester do nghệ sĩ Peter Saville tạo ra một cách đặc biệt.

Giai đoạn này đã được chuẩn bị cho bộ sưu tập sẽ có mặt tại các cửa hàng trên toàn thế giới vào tháng 6 năm 2024. Tập trung vào bảng màu, từ hồng cá hồi đến xanh chanh, từ táo đến vàng mù tạt, từ bầu trời xanh đến đỏ đậm. Tất cả đều đậm đà hương vị của dòng nhạc Underground rock và hương vị thập niên 60, hơi cổ điển nhưng không hoài cổ để gợi lên vẻ nổi loạn và không tuân thủ nhất định và được các siêu mẫu như Karen Elson và Edie Campbell đưa lên sân khấu.

