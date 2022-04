Cách phân biệt 10 loại vải phổ biến không phải ai cũng biết

Để mua được trang phục chất lượng, bạn cần biết được các loại vải cơ bản và đặc tính của chúng.

1. Lụa

Một loại sợi tự nhiên quý giá như lụa đã được sử dụng cho các thiết kế trang phục trên khắp thế giới từ thời cổ đại. Loại sợi này sờ vào có cảm giác mềm mại và có cũng phát sáng nhẹ. Khi được sử dụng để thiết kế một bộ trang phục, nó mang lại cảm giác sang trọng. Trước đây, lụa thường được sử dụng để thiết kế trang phục hoàng gia trên khắp thế giới. Ngày nay vải lụa được sử dụng phổ biến để thiết kế quần áo ngủ hoặc trang phục cho các buổi lễ quan trọng.

2. Cotton

Cotton hay sợi bông là loại vải rất thích hợp với khí hậu nóng như Việt Nam vì nó rất linh hoạt và cũng khá thông thoáng, giúp thấm mồ hôi tốt. Vì vậy, nó được sử dụng phổ biến để may áo thun hoặc một chiếc áo polo cho các hoạt động năng động. Độ mềm của cotton phụ thuộc vào số sợi, sợi càng cao sẽ càng thoải mái.

3. Vải lanh

Đây là loại vải có đặc tính tương tự như vải cotton, đó là khả năng tản nhiệt tốt. Nhưng nó còn đặc biệt hơn vì khi mặc vào có cảm giác mát hơn. Vài lanh không hấp thụ độ ẩm và mùi hôi và có những sợi vải dai hơn. Vì vậy vải lanh là lựa chọn hàng đầu đối với các thương hiệu sản xuất trang phục mùa hè. Tuy nhiên, vải lanh có nhược điểm là cứng và dễ nhàu. Nếu không thích chất liệu vải không trơn trên da, bạn cần cân nhắc khi chọn đồ lanh.

4. Len

Trong ngành công nghiệp vải, len hoàn toàn được tạo thành từ lông cừu. Do đó, len là thuật ngữ chung cho các loại vải dệt từ tất cả các loại len được pha trộn với sợi tổng hợp để dễ sử dụng hơn. Nó là một loại vải có sợi dày và nặng hơn các loại chất xơ khác nên được sử dụng phổ biến để may quần áo mặc trong mùa đông như áo khoác hoặc áo len.

5. Vải ren

Ren được coi là loại vải đại diện cho vẻ đẹp, sự tinh tế và thuần khiết của người thiếu nữ. Đó là lý do tại sao vải ren thường được sử dụng để trang trí các thiết kế váy cô dâu. Vải ren là một quá trình dệt để tạo ra các hoa văn đẹp, có khoảng cách giữa các sợi vải sheer tinh tế. Vì vậy, khi chọn vải ren để thiết kế một bộ trang phục, cần lưu ý lựa chọn lớp lót để kết hợp sao cho có được bộ trang phục hoàn hảo nhất.

6. Vải tafta

Vải tafta thường được ưa chuộng cho các thiết kế váy cô dâu hoặc váy dạ hội vì vải có độ bóng, khi phơi dưới ánh sáng sẽ đẹp. Ngoài ra vải còn có các độ dày khác nhau để lựa chọn. Điều này giúp bạn có thể tạo ra nhiều loại trang phục cho các mục đích khác nhau. Vải tafta mỏng nhẹ thường được dùng làm lớp lót cho váy để mang lại cảm giác thoải mái cho làn da khi mặc. Các loại vải tafta dày hơn được sử dụng để may váy.

7. Satin

Chúng ta có thể quen thuộc với từ satin và hiểu rằng satin là một loại vải. Tuy nhiên, satin là thuật ngữ chỉ một kiểu dệt mà một mặt vải mịn, bóng và một mặt thô ở dưới. Do đó, vải dệt bằng phương pháp satin sẽ giữ dáng tốt hơn lụa, có độ bóng ở các thớ. Satin có thể được làm từ nhiều loại sợi khác nhau, cho dù đó là lụa, cotton, lanh hay thậm chí là len.

8. Voan

Voan là một phương pháp dệt các sợi vải với đặc điểm cơ bản là đan xen các sợi chéo nhau hoặc lên một xuống một làm cho vải trông mỏng nhẹ nhưng vẫn mịn và bóng. Nó thường được sử dụng như một thành phần của trang phục dạ hội để trông bồng bềnh. Hoặc vải voan có thể được sử dụng để thiết kế váy cho khiêu vũ hoặc đồ lót.

9. Vải polyester

Polyester là một loại vải khác được tổng hợp bằng tất cả các phương pháp khoa học. Sợi được sử dụng là sợi nhựa được dệt thành vải. Các đặc tính của loại vải này tương tự như các đặc tính của sợi tự nhiên như cotton hoặc vải lanh: không thoáng, không hút ẩm. Nhưng ưu điểm là loại vải này không dễ nhàu và bền hơn nên được dùng trong thiết kế đồng phục, veston, đồ thể thao. Ngoài ra nó còn được dùng để may túi xách hoặc giày dép.

10. Vải thun

Spandex (vải thun) là một loại vải dệt có khả năng co giãn cao. Nó cũng nhẹ hơn các loại vải khác, có thể thấm mồ hôi và thoát nhiệt từ cơ thể tốt hơn các loại vải khác. Do đó, nó thường được sử dụng để may trang phục cho các hoạt động cần đồ bó sát nhưng vẫn co giãn và thoải mái. Đối với ngành thời trang, loại vải này thường được dùng để may quần legging.

