Bùi Lý Thiên Hương tố BTC Miss Grand Vietnam chèn ép thí sinh?

Mới đây, trên trang cá nhân, Bùi Lý Thiên Hương viết: "Thiên Hương sẽ công bố tất cả bằng chứng chèn ép thí sinh bởi lý do vô căn cứ và không xác thực, nếu không làm rõ với Thiên Hương và trả lại sự công bằng, nỗ lực của Thiên Hương. Thiên Hương tha thiết mong mọi người ủng hộ cho kẻ yếu thế như Thiên Hương. Thiên Hương luôn thượng tôn pháp luật".

Ngay lập tức, chia sẻ của Bùi Lý Thiên Hương nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Cộng đồng nhan sắc đang chờ xem Bùi Lý Thiên Hương sẽ công bố nhưng bằng chứng gì về chuyện bị chèn ép ở Miss Grand Vietnam 2024.

Trước đó, người đẹp quê An Giang cũng có bài đăng trên trang cá nhân về việc xuất hiện nhiều thông tin sai lệch nhằm mục đích gây tổn hại uy tín, danh dự của mình. Cô và ekip đã có động thái liên hệ luật sư để làm hồ sơ khởi tố.

Tại chung kết Miss Grand Vietnam 2024, Bùi Lý Thiên Hương gây tiếc nuối khi không được gọi tên trong Top 10. Kết quả trên đang gây bàn luận trên một số nền tảng mạng xã hội. Một bộ phận fan sắc đẹp tiếc nuối khi hai người đẹp không có thành tích tốt tại hành trình Miss Grand Vietnam.

Tại mùa giải năm nay, Bùi Lý Thiên Hương lọt top 15 và giành giải thưởng phụ Trang phục dạ hội đẹp nhất. Nhiều ý kiến nhận xét Bùi Lý Thiên Hương có gương mặt sắc, kỹ năng catwalk tốt và phù hợp với tiêu chí Miss Grand.

Theo Hoa hậu Hà Kiều Anh, người đẹp Bùi Lý Thiên Hương từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Nhưng với Miss Grand Vietnam 2024, Hà Kiều Anh đánh giá Thiên Hương có nhiều yếu tố chưa phù hợp với tiêu chí chọn vào top 10 chung cuộc.

Chủ tịch Miss Grand Vietnam Phạm Kim Dung khẳng định ban giám khảo đã làm việc hết trách nhiệm và công tâm để đưa ra kết quả tốt nhất. "Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào tân hoa hậu và các á hậu. Các bạn đã rất vui vẻ trước kết quả của mình. Thực tế là sau khi xong phần công bố, Thiên Hương vào hậu trường và rất vui vẻ với mọi người. Cô ấy đã thể hiện thái độ chuyên nghiệp của một thí sinh", bà Dung cho hay.

Bùi Lý Thiên Hương sinh năm 1996, quê An Giang. Cô cao 1,73 m, số đo 82-62-91 cm. Cô hiện là người mẫu, doanh nhân. Trước đó, cô từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018, top 16 Miss Universe Vietnam 2022, top 10 Miss Grand Vietnam 2022, top 10 The New Mentor.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]