Bí mật sau bộ giáp vàng siêu gợi cảm và hoành tráng của “nữ thần” H’Hen Niê

Thứ Bảy, ngày 19/12/2020 11:36 AM (GMT+7)

Hàn Phi Tuyết - cha đẻ của mẫu thiết kế cosplay "giáp đại bàng vàng" đã có những chia sẻ thú vị với PV về bộ cánh này.

- Xin chào anh Hàn Phi Tuyết. Được biết, anh là một nghệ nhân nổi tiếng chuyên sản xuất các sản phẩm cosplay, áo giáp, vũ khí… Vậy trước tiên anh có thể nói một chút anh lấy cảm hứng từ đâu để chế tác giáp “đại bàng vàng” mà Gal Gadot đã diện trong siêu phẩm Wonder Woman không?

Bộ giáp “đại bàng vàng” này là một bộ trang phục đặc trưng của Wonder Woman mà mình rất thích, vì thiết kế của nó không những toát lên vẽ đẹp quyến rũ mà còn sang trọng. Mình đã nhận được lời mời chế tác bộ trang phục này dành cho sự kiện công chiếu của của bộ phim “Wonder Woman 1984” tại TP. Hồ Chí Minh, ngoài ra Wonder Woman cũng là một trong những nữ siêu anh hùng mà mình yêu thích nên dù có vài trở ngại trong lịch làm việc nhưng mình vẫn cố gắng sắp xếp để hoàn thành bộ trang phục trước giờ G của chương trình.

- Anh có thể giới thiệu chi tiết bộ cánh mà anh đã thực hiện không? Đặc biệt là về chất liệu vàng của bộ giáp thì anh đã xử lý như thế nào để có được một tác phẩm vừa bắt mắt mà nhìn lại không bị “giả”?

Bộ trang phục được chính tay mình thực hiện liên tục trong thời gian hơn 40 tiếng, chất liệu chính được sử dụng là EVA foam, là một loại vật liệu rất thông dụng để thực hiện những bộ trang phục cũng như đạo cụ cosplay. Toàn bộ các chi tiết trên bộ trang phục được phủ một lớp simili giả da có màu vàng gold, vì thế nên mọi người sẽ thấy bộ trang phục có màu và ánh sáng rất thật khi nhìn vào.

- Có thể thấy, từ phần áo giáp đến boots hay đồ bảo hộ bên trong đều ôm sát cơ thể, vậy trong quá trình chế tác, anh phải làm như thế nào để bộ đồ khớp được với cơ thể của H’Hen Niê?

Vì thời gian rất ngắn cho việc thực hiện bộ trang phục này nên mình phải bám rất sát vào số đo có sẵn của H’Hen Niê chứ không có điều kiện để canh đo trực tiếp, do đó trong quá trình chế tác nhiều lúc mình phải dựa hoàn toàn vào số đo và hình dáng của mannequin thiết kế để thực hiện, nhưng may mắn là số đo của H’Hen Niê rất là chuẩn nên khi mặc vào bộ trang phục tương đối vừa vặn và tôn được vóc dáng của Hoa Hậu.

- Được biết trước đó, anh đã từng sản xuất một phiên bản khác của bộ trang phục nữ siêu anh hùng? Vậy so với bộ trang phục đó thì bộ giáp đại bàng này có đem lại khó khăn gì cho anh và sản xuất bộ cánh này có khó hơn không?

Tháng 10 vừa qua mình cũng đã thực hiện một phiên bản Wonder Woman - nữ thần chiến binh cho một nữ celeb cũng rất nổi tiếng. Nếu so sánh thì với mình thì mình nghĩ phiên bản ”Golden Eagle” phần thực hiện tương đối sẽ nhanh hơn so với phiên bản cũ, tuy nhiên như đã chia sẻ trước đó, vì một lý do khách quan nên mình gần như chỉ có 2 ngày làm việc để hoàn thành bộ trang phục nên khối lượng công việc khá là lớn, gần như mình đã làm liên tục hơn 40 tiếng mới có thể hoàn thành, rất may mắn, mọi việc diễn ra suôn sẻ, mình cũng thấy rất vui vì có thể đóng góp vào thành công của buổi premiere phim.

- Sau khi Hoa hậu H’Hen Niê diện bộ giáp đã thu hút chú ý của công chúng đặc biệt là với những fan hâm mộ của bộ phim. Rất nhiều người dành lời khen có cánh cho khí chất của Hen. Cảm nhận của anh như thế nào về điều này? Khi thấy Hen mặc, anh có suy nghĩ như thế nào?

Mình cũng đã xem rất nhiều comment của mọi người, nhất là fan của bộ phim, mình nghĩ những lời khen của cộng đồng dành cho H’Hen Niê là hoàn toàn có cơ sở, vì H’Hen Niê lúc nào cũng là một cô gái mạnh mẽ, tích cực, nếu đã từng theo dõi những hoạt động của H’Hen Niê thì chắc hẳn bạn cũng sẽ cảm nhận được tinh thần của Wonder Woman từ cô ấy.

Riêng mình thì ngay lần đầu tiên cùng ekip test đồ cho H’Hen Niê thì mình chỉ có thể thốt lên là “ Wow” chứ thật sự cũng không còn gì diễn tả được cảm xúc lúc đó. Chính xác hơn, bộ trang phục khi được mặc lên người của H’Hen Niê nó đã đẹp hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều!

- Người xưa đã nói: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, anh có nghĩ là bộ trang phục của anh vốn đã đẹp nên Hen mặc mới toát lên được khí chất của một Wonder Women phiên bản ngoài đời thực không?

Mình thì cho rằng không phải như vậy, một bộ trang phục đẹp phối hợp cùng một người tuyệt vời thì bộ trang phục ấy mới thật sự tỏa sáng và ở đúng vị trí của nó, nếu ko nó cũng chỉ dừng lại là một bộ trang phục thông thường không có gì đặc biệt. Bộ trang phục của mình chỉ góp phần để cho các bạn nhận diện được nhân vât chứ không thể làm người mặc nó toát lên khí chất gì cả, khí chất của Wonder Woman chắc chắn dc toát lên từ H’Hen Niê bởi nếu không có “Golden Eagle” thì cô ấy cũng đã là Wonder Woman ngoài đời thực rồi.

- Bên cạnh đó, có một vài ý kiến cho rằng, bộ giáp đại bàng mà anh làm có phần quần hơi nhỏ. Vậy, nó có gây khó khăn gì cho người mặc không?

Như đã chia sẻ trước đó, vì thời gian rất gấp nên thật sự mà nói mình đã có phần nào đó chưa hoàn toàn làm tốt vai trò của một người chế tác trang phục, việc mọi người có ý kiến là điều hiển nhiên, mình xin phép tiếp thu và chân thành cảm ơn những ý kiến đó. Nhưng vẫn rất may mắn là sai sót của mình không quá ảnh hưởng đến tổng thể bộ trang phục và H’Hen Niê không quá khó khăn khi thao tác trong bộ trang phục đó.

Nguồn: http://danviet.vn/bi-mat-sau-bo-giap-vang-sieu-goi-cam-va-hoanh-trang-cua-nu-than-hhen-nie-50202...Nguồn: http://danviet.vn/bi-mat-sau-bo-giap-vang-sieu-goi-cam-va-hoanh-trang-cua-nu-than-hhen-nie-50202019121137579.htm