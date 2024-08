Bella Hadid mặc bikini dây đi biển

Bella Hadid lựa chọn bộ đồ bơi buộc dây tôn triệt để thân hình gợi cảm và eo thon.

Người đẹp Mỹ, mang dòng máu Palestine và Hà Lan, để mặt mộc và thả tóc tự nhiên.

Cao 1,75 m và có gương mặt cá tính, Bella là một trong những người mẫu thế hệ mới nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên hơn một năm nay, người đẹp tạm ngừng sự nghiệp để dành thời gian chăm sóc bản thân sau khi gặp một số vấn đề sức khỏe.

Hè năm ngoái, Bella cho biết cô rút khỏi showbiz nhiều tháng để điều trị bệnh Lyme - căn bệnh mãn tính đau đớn do vết cắn của bọ ve mang vi khuẩn. Trước đó, người đẹp tiết lộ đã nhiều năm vật lộn với chứng trầm cảm. Tuy nhiên, hè năm nay cô trở lại khỏe khoắn khiến bạn bè, người hâm mộ vui mừng.

Nàng mẫu 28 tuổi hiện vẫn chưa tái xuất sàn diễn, cô chỉ tham gia một số sự kiện như Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5.

Trong suốt chuyến đi chơi với nhóm bạn vào tuần này, chân dài 9X được trông thấy có tâm trạng vui tươi. Bella gần đây cũng chia sẻ cô đang có tình yêu mới là vận động viên đua ngựa Adan Banuelos. Cô mua nhà ở Texas từ đầu năm nay để sống gần bạn trai.

Bella và Adan Banuelos quấn quýt trong một buổi hẹn hò. Trong chương trình podcast 'Along for The Ride' hôm 6/8, chàng cao bồi kể về niềm hạnh phúc khi yêu Bella, ngợi ca cô là 'một trong những người tốt bụng, rộng lượng và ngọt ngào nhất tôi từng gặp'. Cặp uyên ương gặp nhau tại một cuộc triển lãm ngựa ở Fort Worth, Texas cách đây một năm rưỡi và có chung niềm đam mê với môn cưỡi ngựa. Bella Hadid tên thật là Isabella Khair Hadid, sinh năm 1996, con gái của doanh nhân bất động sản Mohamed Hadid và cựu người mẫu Yolanda Hadid. Cô là em gái của Gigi Hadid, hai chị em thuộc danh sách những chân dài nổi danh. Năm 2016, Bella được vinh danh tại lễ trao giải Người mẫu của năm (Model of the Year). Người đẹp thường xuất hiện với hình ảnh quyến rũ cùng những bộ ảnh khoe vóc dáng.

