Á hậu Vũ Thúy Quỳnh: 'Tôi và Hà Kino sống chung nhưng chỉ là bạn'

Vũ Thúy Quỳnh nói cô không giấu giếm, luôn thể hiện tình cảm công khai với người thân, bạn bè, trong đó có Hà Kino khi trả lời phỏng vấn chiều 16/9. Năm ngoái, người đẹp chuyển vào TP HCM sống, cần bạn đồng hành để cùng lo lắng, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống nên quyết định ở chung nhà với Hà Kino.

"Bạn bè ở chung là chuyện bình thường. Tôi xem Hà như người thân. Việc bị khán giả đồn đoán tình cảm không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng tôi. Nhìn cử chỉ, hành động tôi và Hà dành cho nhau, mọi người suy nghĩ và cảm nhận thế nào tôi đều tôn trọng", cô nói với Ngôi Sao.

Vũ Thúy Quỳnh cho biết Hà Kino là thầy dạy catwalk, bạn thân, giúp đỡ cô nhiều trong công việc lẫn cuộc sống. Theo mỹ nhân 26 tuổi, việc cả hai tham gia những cuộc thi, truyền hình thực tế gây chú ý thời gian qua khiến đời tư được khán giả quan tâm. Hiện cô muốn dành thời gian cho gia đình, bạn bè sau khi đoạt á hậu 2 Miss Universe Vietnam.

Vũ Thúy Quỳnh, Hà Kino phủ nhận yêu đồng giới.

Tin đồn Vũ Thúy Quỳnh hẹn hò Hà Kino bắt nguồn từ việc cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Cặp sao bị khán giả bắt gặp thường xuyên xuất hiện chung ở các sự kiện, có những cử chỉ thân thiết khi cùng tham gia Miss Universe Vietnam. Tại cuộc thi năm nay, họ cùng đoạt giải phụ Người đẹp có dự án cộng đồng hiệu quả nhất.

Ở tập đầu truyền hình thực tế Miss Universe Vietnam, Hà Kino công khai là người lưỡng tính với gia đình, khán giả sau 32 năm giấu kín. "32 tuổi, tôi mới nhận ra điều khiến bản thân hạnh phúc nhất là được sống thật với chính mình. Tương lai, dù tôi lấy chồng, sinh con hoặc có thể chỉ sống một mình, hay sẽ lấy một phụ nữ thì tất cả điều đó cũng không thể tước đi quyền được trở thành hoa hậu", cô nói. Hà Kino nói thêm trước đây, ngoại hình khác biệt khiến cô tự ti, chật vật công việc do không được nhiều người công nhận. Khi phá bỏ giới hạn bản thân, cô thấy cuộc sống thoải mái. Người mẫu cho biết tự hào khi công khai giới tính thật và mong gia đình ủng hộ. Chia sẻ của Hà Kino là tiền lệ chưa từng có trong các cuộc thi sắc đẹp Việt. Do vậy, nhiều người cảm thấy bất ngờ, song ủng hộ cho sự can đảm của cô.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên, là cử nhân ngành Quản lý đô thị, Học viện Hành chính Quốc gia. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-63-94 cm. Cô có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc, từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, á quân The New Mentor 2023, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2024.

Hà Kino sinh năm 1992, quê Hà Nội. Cô từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2012, là người mẫu 12 năm qua. Năm ngoái, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ra về ở công diễn 2. Lần đầu thi hoa hậu, cô dừng chân ở top 10.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]