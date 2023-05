7 quy tắc mặc quần áo cho mùa hè năm nay

1. Đổi giày lười lấy giày ba lê

Chúng ta đã và đang nghiêng về những đôi giày lười preppy trong khoảng một năm trở lại đây, nhưng có vẻ như giày bệt ba lê đã sẵn sàng lên ngôi với tư cách là đôi giày được săn đón nhiều nhất cho mùa hè năm 2023. May mắn thay, chúng rất dễ thay và sẽ có thể phù hợp với tất cả những bộ trang phục mà bạn đã tạo ra xung quanh đôi giày lười của mình vào mùa hè năm ngoái. Khi nghi ngờ, hãy nhớ chọn những đường viền giúp đôi giày của bạn tỏa sáng (vui lòng không mặc quần ống vẩy) và giữ mọi thứ cổ điển và đơn giản (áo thun dễ dàng, váy midi, quần short phù hợp).

2. Kiểu dáng kim loại ban ngày

Không cần phải để dành những món đồ lấp lánh nhất của bạn cho một dịp đặc biệt, vì chúng ta đã thấy những món đồ kim loại xuất hiện vào ban ngày khắp nơi trên đường phố NYC. Chìa khóa để làm cho chúng cảm thấy casual hơn một chút và phù hợp hơn trong ngày là kết hợp chúng với những món đồ bình thường cổ điển nhất mà bạn sở hữu. Chúng ta đang nói về áo phông trắng trơn, áo sơ mi cài khuy, áo khoác denim, giày thể thao đơn giản và áo len chui đầu thoải mái.

3. Màu nâu trung tính

Thay vì tiếp cận với các phụ kiện màu đen, thay vào đó hãy thử kết hợp nhiều màu nâu hơn. Gần đây, chúng ta đã nhìn thấy tất cả các sắc thái khác nhau của màu nâu, với một số người chọn tất cả với vẻ ngoài đơn sắc từ đầu đến chân và những người khác chọn cách đơn giản là đổi thắt lưng da màu đen của họ lấy túi xách hoặc một chiếc màu nâu. Và đừng cảm thấy quá căng thẳng về việc cố gắng kết hợp các màu sắc một cách chính xác—bạn vẫn sẽ trông hợp thời trang và sang trọng khi kết hợp nhiều sắc thái phù hợp với 'sự phù hợp' của mình.

4. Tăng kích thước cho những bông hoa của bạn

OK, vì vậy bạn không cần phải khuấy động những bông hoa táo bạo này từ đầu đến chân để bắt kịp xu hướng. Nhưng nếu bạn định mặc một bộ đồ in hoa vào mùa hè này, hãy làm cho nó càng thu hút sự chú ý càng tốt. Chọn màu sắc siêu sáng thay vì pastel và hình ảnh rực rỡ trên hoa cúc xinh xắn. Bạn thậm chí có thể khuếch đại hiệu ứng bằng cách mang theo một chiếc túi xách có màu đậm lấy từ chiếc váy hoặc áo in hoa rực rỡ của bạn.

5. Tiếp tục phong cách thể thao Những đôi giày cổ điển

Mùa hè năm ngoái, bạn nên ngừng sử dụng giày thể thao chunky của mình để chuyển sang những kiểu dáng hợp lý hơn, lấy cảm hứng từ cổ điển và điều này vẫn đúng cho đến năm 2023. Hãy nghĩ đến Adidas Samba, New Balance 574 và Onitsuka Tiger hoặc bất kỳ đôi giày nào khác phổ biến trong thập niên 60, thập niên 70 và 80. Các phiên bản màu trắng trơn là linh hoạt nhất, nhưng các phong cách kết hợp nhiều màu sắc nổi bật hoặc thậm chí là các khối màu phức tạp cũng hợp thời trang, vì vậy, hãy thoải mái vui vẻ với một đôi nổi bật thay vì chỉ gắn bó với những điều cơ bản.

6. Đường viền midi ở đâu

Chọn chiều dài Goldilocks — không quá ngắn, không quá dài — cho váy. Chúng dễ tạo kiểu hơn nhiều so với mini (vì chúng phù hợp với hầu hết mọi kiểu giày và sẽ không khiến bạn cảm thấy quá lộ liễu), và sẽ không nuốt chửng dáng người của bạn như maxi (đặc biệt nếu bạn nhỏ nhắn).

7. Cho chiếc quần jeans của bạn được nghỉ ngơi

Denim là một trong những xu hướng lớn nhất của mùa hè, vì vậy bạn có thể tự hỏi tại sao bạn nên tránh xa những chiếc quần bó yêu quý của mình. Nhưng thay quần jean, sự lựa chọn hiển nhiên, bằng thứ gì đó ít được mong đợi hơn một chút, chẳng hạn như quần ống loe hoặc quần ống rộng, có thể giúp bạn tôn lên vẻ ngoài của mình. Ngoài ra, thường thì chiếc áo, đôi giày và phụ kiện mà bạn định mặc với quần bò denim xanh sẽ rất ăn ý như mặc với quần cargo màu be.

8. Đã đến lúc tách biệt áo blazer và quần đùi đi xe đạp

Cách đây vài mùa hè, sự kết hợp này đã xuất hiện ở khắp mọi nơi, nhưng thật không may, nó đã khá lỗi thời. Nhưng đừng lo, bạn vẫn có thể sử dụng rất nhiều thứ từ cả hai món đồ này, chỉ cần được tạo kiểu theo cách hiện đại hơn. Đối với những chiếc áo blazer của bạn, hãy tập trung vào những phong cách sang trọng và phối chúng bên ngoài những chiếc quần jean ống đứng, gọn gàng và được thiết kế riêng biệt khác. Và đối với quần đùi đi xe đạp, bạn nên thể hiện phong cách thể thao bằng áo nỉ hoặc áo bóng bầu dục và một vài đôi giày thể thao thoải mái.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/7-quy-tac-mac-quan-ao-cho-mua-he-nam-nay-c47a28250.htmlNguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/7-quy-tac-mac-quan-ao-cho-mua-he-nam-nay-c47a28250.html