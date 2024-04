4 mẫu quần vừa giải nhiệt vừa sành điệu ngày hè cho bạn gái

Quần âu luôn là item không bao giờ vắng mặt trong tủ đồ của phái đẹp. Tuy nhiên, trang phục này lại không được đánh giá cao về tính thời trang. Các quý cô thường chỉ mặc quần âu để đi làm, vì muốn sở hữu những set đồ lịch sự, trang trọng thay vì sành điệu, thời thượng.

Năm nay, suy nghĩ ấy đã không còn hợp thời. Các thiết kế quần âu dưới đây không chỉ trẻ trung mà còn cực tôn dáng, dễ mix match, giúp phái đẹp tạo ra những khoảnh khắc thời trang vô cùng thu hút, không còn đơn thuần là item chỉ hợp nơi công sở nữa.

Quần âu màu xám

Xám là gam màu được cho là phù hợp với thời trang Thu Đông hơn là Xuân Hè. Tuy nhiên, khi gắn với chất vải mềm mại và thiết kế bay bổng, quần âu màu xám hoàn toàn có thể trở thành item thời trang quan trọng giúp xây dựng tủ đồ giàu tính ứng dụng mùa Hè năm nay. Quan trọng hơn, quần âu màu xám vừa sành điệu vừa thanh lịch, có thể diện dạo phố lẫn đi làm. Hãy linh động mix quần âu màu xám với áo phông tối giản, sơ mi basic hoặc áo blouse kiểu cách. Màu xám rất dễ chọn trang phục đi cùng, không hề kén cả màu sắc lẫn thiết kế.

Quần âu màu trắng

Nếu quần âu màu đen quen thuộc tạo cảm giác già dặn, trưởng thành, không gây hứng thú ăn mặc thì quần âu màu trắng ngược lại, cực kỳ duyên dáng, thanh thoát. Gam màu trắng bay bổng cũng rất hợp với thời tiết mùa Hè, tạo cảm giác mát mẻ và dễ chọn màu item cho đồng điệu. Với quần âu màu trắng, bạn gái có thể diện trang phục cùng màu, có thể đối lập, có thể cùng màu nhưng khác tone, tất cả đều hợp và đẹp. Quần trắng kiểu cạp cao, ống rộng dài còn giúp vóc dáng trở nên uyển chuyển, cân đối hơn, là item rất nên sở hữu trong tủ đồ mùa Hè.

Quần âu màu be

Nếu diện quần màu trắng khiến bạn cảm thấy hơi nổi bật, e ngại thì quần màu be chắc chắn là lựa chọn an toàn, nền nã hơn. Một quý cô dù hướng tới phong cách ăn vận thanh lịch, trang nhã hay trẻ trung, sành điệu đều không thể thiếu quần âu màu be. Đây là “vũ khí” giúp bạn có cặp chân dài hơn, tổng thể hài hòa hơn. Quần âu màu be có thể mix cùng sơ mi, áo blouse kín đáo để tạo ra set đồ lịch sự, sang trọng; cũng có thể kết hợp cùng áo thun, áo dây để tăng độ gợi cảm, thời thượng. Đây xứng đáng là item nên sắm đối với cả nàng công sở lẫn các cô nàng trẻ trung.

Quần âu màu pastel

Thời tiết nóng nực rất cần những gam màu nhẹ nhàng kiểu pastel. Không chỉ váy áo, quần âu màu pastel cũng rất ngọt ngào, xinh xắn. Tuy không dễ mix đồ như các màu xám, trắng hay be song quần màu pastel lại tạo ấn tượng đặc biệt hơn hẳn về sự nữ tính, tươi tắn. Dễ mặc nhất là bộ đôi quần pastel và áo trắng hoặc đen. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn các thiết kế áo màu pastel mix cùng để tạo ra những outfit mới mẻ, nịnh mắt. Giữa mùa Hè nóng bức, những set trang phục màu pastel chắc chắn sẽ làm dịu cả tinh thần lẫn thị giác.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]