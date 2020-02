2 người mẫu dùng chiêu trò "cởi đồ" lao ra sân bóng vì muốn nổi sau 1 đêm

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 13:49 PM (GMT+7)

2 người mẫu cố tình gây náo loạn sân bóng để thu hút thêm hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Người mẫu nộp phạt 1.000 đô-la vì gây náo loạn

Người mẫu 27 tuổi gây náo loạn sân bóng đầu dục vì muốn được nổi tiếng.

Để "câu view" và đánh bóng tên tuổi, không ít chân dài vô danh bất chấp thực hiện các hành động bị chỉ trích và chấp nhận mọi hậu quả xảy tới. Mới đây nhất, một người mẫu mạng xã hội lại áp dụng cách này để câu kéo người theo dõi trên instagram.

Cụ thể, trong trận chung kết bóng bầu dục mang tên Super Bowl đầu tháng 2.2020, người đẹp 27 tuổi tên Kelly Kay Green đã cố tình lao xuống sân gây náo loạn, khiến lực lượng an ninh phải vất vả khống chế và bắt giam.

Kelly Kay Green đã lên kế hoạch sẵn trước đó. Một số người bạn đi cùng còn quay lại cảnh cô nàng gây rối trên sân và tung lên mạng xã hội. Dòng trạng thái của họ tỏ ra tự hào và thích thú với hành động của Green. Tuy nhiên, với mục đích được xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp, người mẫu đã bị phạt 1.000 đô-la vì tội gây rối.

Người mẫu cố tình cởi đồ gây náo loạn sân bóng bầu dục.

Sau sự việc trên, Kelly Green không hề tỏ ra xấu hổ hay ân hận. Cô thậm chí còn vui mừng vì đã thành công gây chú ý dự luận. Số lượng người theo dõi trên instagram tăng gấp đôi chỉ sau 1 đêm, đạt 348 nghìn lượt follow. Đây chính là yếu tố bổ trợ giúp cô kiếm thêm được tiền từ quảng cáo.

Chính vì vậy, phải nộp phạt nhưng Green vẫn vui vẻ kêu gọi mọi người hãy làm mọi thứ mình muốn trước khi quá muộn: "Do what you want, when you want, life’s too short to have regrets." (tạm dịch: Hãy làm những thứ bạn muốn khi bạn muốn, cuộc sống quá ngắn để kịp hối hận).

Trước khi làm liều để nổi tiếng, Green đăng rất nhiều ảnh gợi cảm lên mạng xã hội để gây chú ý.

Mẫu mặc đồ bơi gây rối ở trận chung kết bóng đá

Trước Kelly Green, một chân dài khác cũng chọn cách mặc mát mẻ gây rối ở sân bóng để được chú ý. Cụ thể là trong trận chung kết Champions League tháng 6.2019, người mẫu mạng xã hội tên Kinsey Wolanski đã làm gián đoạn truyền hình trực tiếp vì mặc áo tắm nhỏ xíu, cố tình lao xuống sân cỏ cổ vũ.

Kinsey Wolanski bị lực lượng an ninh bắt giữ ngay sau đó nhưng mục đích của cô đã đạt được. Chỉ vài phút làm loạn đã giúp chân dài gốc Nga trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Ban đầu, Instagram của cô chỉ có 300.000 người theo dõi, nhưng đến cuối ngày con số này cán mốc 2,6 triệu nhờ trò hề trên sân cỏ kể trên.

Kinsey Wolanski lao ra sân cỏ làm náo loạn trận chung kết cúp C1.

Sau hành động bị chỉ trích trên, Kinsey Wolanski chia sẻ phản ứng trái ngược. Cô tỏ ra phấn khích thay vì hối hận. Cô đăng tải trên trang cá nhân rằng: "Các bạn yêu mến, tôi thậm chí không thể hiểu được những gì đang diễn ra ngay bây giờ. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời và rất biết ơn, tôi sắp khóc rồi! Tôi làm điều này chỉ vì thực sự muốn đẩy bản thân ra khỏi vùng thoải mái. Tôi yêu cảm giác đó - cảm giác làm những điều điên rồ."

"Tôi thích làm những điều điên rồ mọi lúc mọi nơi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đạt tới quy mô thế này. Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, bình luận từ các bạn. Mọi thứ bây giờ thật tuyệt vời", Kinsey Wolanski nhấn mạnh.

Kinsey Wolanski sở hữu chiều cao 1m70, cân nặng 58kg, bắt đầu theo đuổi nghề mẫu năm 16 tuổi. Cô từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng như Maxim, FHM, Sports Illustrated...

Kinsey Wolanski luôn "làm nóng" trang cá nhân bằng những hình ảnh mặc áo tắm, nội y.

