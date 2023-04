10 Nhân vật chuyển giới viết nên lịch sử thời trang

Trong khi những nhân vật chuyển giới như April Ashley và Tracey "Africa" ​​Norman mở đường cho thế kỷ 20, thì giờ đây, một số người mẫu, nhà thiết kế và nhà hoạt động chuyển giới đang tạo nên làn sóng trong ngành thời trang. Chúng ta cùng điểm qua 10 nhân vật thời trang chuyển giới có ảnh hưởng nhất hiện nay.

Pierre Davis

Pierre Davis đến từ LA là nhà thiết kế chuyển giới da đen đầu tiên ra mắt bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang New York. Với danh hiệu rất xứng đáng, Davis đã gây chú ý cho thương hiệu bao gồm No Sesso của cô ấy, có nghĩa là “không tình dục/không giới tính”. Với những thiết kế tiên phong và tầm nhìn sáng tạo của mình, Davis tập trung vào việc tôn vinh cộng đồng da đen và xây dựng một môi trường toàn diện thông qua thời trang.

Teddy Quinlivan

Sau khi được nhà thiết kế Nicolas Ghesquière của Louis Vuitton phát hiện, Teddy Quinlivan trở thành người mẫu và người ủng hộ nổi tiếng. Sau khi ra mắt vào năm 2017, cô ấy đã trở thành một trong những người mẫu có sức ảnh hưởng lên tiếng ủng hộ người chuyển giới và phong trào #MeToo. Là một người tiên phong thực sự, Quinlivan đã trở thành người mẫu chuyển giới đầu tiên tham gia chiến dịch của Chanel.

Hunter Schafer

Bạn có thể nhận ra Hunter Schafer từ sàn diễn của Marc Jacobs, Prada và Miu Miu, hoặc đáng chú ý nhất là từ loạt phim Euphoria của HBO. Tuy nhiên, trước khi cô gái 24 tuổi trở thành người mẫu và diễn viên, Schafer luôn là một nhà hoạt động vì người chuyển giới. Khi còn là học sinh trung học, Schafer đã đấu tranh vì quyền của người chuyển giới, thậm chí còn kiện Bắc Carolina về dự luật phòng tắm, trong đó yêu cầu mọi người sử dụng nhà vệ sinh công cộng theo giới tính mà họ được chỉ định khi sinh.

Indya Moore

Indya Moore, người gốc Bronx, được vinh danh là một trong những người có ảnh hưởng nhất của Time vào năm 2019 và vì lý do chính đáng. Nam diễn viên thẳng thắn về việc đại diện cho người chuyển giới và không theo chuẩn giới tính và đã tạo ra ảnh hưởng trong thời trang và Hollywood. Trước khi đóng vai Angel Evangelista trên Pose, Moore đã làm người mẫu cho Christian Dior và Gucci khi còn là một thiếu niên, đồng thời mở màn cho buổi trình diễn Xuân/Hè 2021 có giãn cách xã hội của Jason Wu.

Chella Man

Chella Man là tiếng nói nổi bật cho cả cộng đồng người khiếm thính và LGBTQ+. Chàng trai 21 tuổi này là một nhà hoạt động và nghệ sĩ, người đã chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội, tạo các video trên YouTube về cuộc đời của anh ấy với tư cách là một người chuyển giới, khiếm thính, phân biệt giới tính và người da màu gốc Trung Quốc và Do Thái. Là một người mẫu, anh ấy đã góp mặt trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2021 của Christian Cowan và làm việc cho các chiến dịch cho Calvin Klein và Gap.

Laith Ashley

Là một trong những người mẫu chuyển giới nam đáng chú ý nhất hiện nay, Laith Ashley có một danh sách dài các hợp đồng làm người mẫu nổi tiếng, trong đó có chiến dịch đồ lót Calvin Klein. Trước khi trở thành người mẫu, anh làm nhân viên xã hội tại trung tâm y tế cộng đồng LGBTQ+. Với tấm lòng vàng, người mẫu tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng người chuyển giới.

MiMi Tao

Mặc dù được đào tạo như một tu sĩ Phật giáo, Mimi Tao luôn biết rằng lối sống đó không dành cho cô. Được đào tạo dưới sự hướng dẫn của cựu người mẫu Thái Lan Rojjana “Yui” Phetkanha, Tao có ước mơ trở thành một siêu mẫu ở thành phố New York. Sau khi ra mắt với tư cách là người mẫu chuyển giới đầu tiên của Project Runway, Tao tiếp tục đi trên sàn diễn của các tuần lễ thời trang và đóng vai chính trong các bài xã luận.

Gogo Graham

Cư dân Brooklyn và nhà thiết kế Gogo Graham tự tay may quần áo cho cộng đồng người chuyển giới. Trước khi tạo cửa hàng Depop của riêng mình, Graham đã thiết kế cho các ban nhạc J-Pop và biểu tượng LGBT RuPaul. Giờ đây, cô ấy tạo ra những bộ quần áo dành cho phụ nữ chuyển giới phù hợp với các loại cơ thể khác nhau và quyên góp tiền thu được từ những món đồ cụ thể từ cửa hàng của cô ấy cho các tổ chức như For the Gworls, tổ chức hỗ trợ các cộng đồng chuyển giới da đen.

Nathan Westling

Nathan Westling không xa lạ gì với sàn diễn thời trang. Anh xuất hiện lần đầu cho Marc Jacobs vào năm 2013 và đóng vai chính trong các chiến dịch cho các nhà bao gồm Chanel, Versace, Prada và Christian Dior. Kể từ khi chuyển giới vào năm 2019, Westling rời New York để đến những con phố đầy nắng ở Los Angeles với tư cách là Nathan và tạm dừng công việc người mẫu, nhưng đã bày tỏ rằng anh ấy có khả năng sẽ trở lại với thời trang.

King Isis

Tham gia America's Next Top Model năm 2008, Isis King là một trong số ít người chuyển giới nữ xuất hiện trên TV. Lần đầu tiên cô có được kinh nghiệm làm người mẫu trong cảnh khiêu vũ. Sau ANTM, cô theo đuổi diễn xuất và tiếp tục được chọn tham gia When They See Us của Ava DuVernay. King tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm người mẫu cho Rihanna's Savage X Fenty , Christian Cowan và các nhà thiết kế tiên tiến khác.

