Bí quyết thu nhỏ áo sơ mi tại gia cho bạn

Chủ Nhật, ngày 02/08/2020 11:36 AM (GMT+7)

Cùng tìm hiểu những phương pháp thu nhỏ áo sơ mi tại nhà mà không cần thợ may chuyên nghiệp.

Khi quần áo co lại trong máy sấy thì đó là một sai lầm bi thảm. Nhưng thỉnh thoảng, bạn sẽ bắt gặp một chiếc áo cánh hoặc áo phông hơi quá rộng, và thay vì dùng kéo để tự cắt hoặc ghé thăm một thợ may, bạn ném vào trong máy giặt và chọn chế độ sấy để thu nhỏ chúng lại. Thực tế đây lại là một cách làm nhanh gọn, tiện lợi.

Chìa khóa để học cách thu nhỏ áo sơ mi là hiểu tại sao vải bị co lại. Theo Tiến sĩ Karen Iveson, một nhà nghiên cứu và phát triển tại Dropps, sợi dệt sẽ bị kéo căng để dễ dàng hơn trong việc may và cắt chúng.

Khi quần áo chịu nhiệt, độ căng mà các sợi phải chịu khi sản xuất bị hạ thấp, tiến sĩ Iveson giải thích. Điều này làm cho các sợi quay trở lại trạng thái ban đầu, làm giảm diện tích bề mặt vải. Kết quả là, bất kỳ loại nhiệt nào cũng sẽ làm giảm bớt các lực kéo căng và làm co lại quần áo.

Một khi bạn biết một mảnh vải có thể xử lý nhiệt đến mức nào, việc thay đổi kích thước để phù hợp với sở thích phong cách của bạn sẽ trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các loại vải thông thường, vải dệt và chất lượng vải khác nhau đều có vai trò trong việc vải có thể co lại bao nhiêu và có bị biến dạng hay không.

Ví dụ, bông chất lượng cao có thể co lại từ 5% đến 7%, trong khi đó bông chất lượng thấp hơn sẽ co lại 7% đến 10%, Johnson nói. Hơn nữa, các vật liệu co lại theo tỷ lệ phần trăm và bởi vì áo sơ mi thường dài hơn chiều rộng, nên người ta cho rằng một chiếc áo sẽ co lại theo chiều dài hơn so với chiều rộng.

Cách chắc chắn duy nhất để thu nhỏ quần áo của bạn là sử dụng nhiệt theo một cách nào đó, hình dạng hoặc hình thức. Đem quần áo cho vào máy giặt và máy sấy là một phương pháp phổ biến, nhưng nó không phải là phương pháp duy nhất.

Làm thế nào để thu nhỏ denim, polyester và bông

Nếu bạn hy vọng thu nhỏ một loại vải từ bộ ba này, điều quan trọng là giặt nó trên cài đặt dài nhất, nóng nhất của máy giặt. Sau đó, khi áo của bạn được giặt xong, hãy cho nó vào máy sấy càng sớm càng tốt ở cài đặt cao nhất. Điều quan trọng là bạn không để cho chiếc áo có cơ hội hạ nhiệt. Hãy tiếp tục kiểm tra quần áo và lấy ra một khi bạn hài lòng với kích thước – lấy ra và phơi khô.

Cách thu nhỏ cashmere và len

Bỏ qua phương pháp máy giặt nếu bạn muốn thu nhỏ một chiếc áo làm từ cashmere hoặc len. Thay vào đó, bạn lấy một chai xịt và xịt đều mặt trước của quần áo xuống bằng khoảng 60 ml nước.

Tiếp đó, bạn gấp quần áo lại, để các mặt ướt dính vào nhau, và ấn xuống. Lặp lại ở mặt sau của quần áo, sau đó xoay nó ra ngoài và làm tương tự. Bây giờ đặt nó trong máy sấy trong 20 phút ở nhiệt độ cao sau đó ở nhiệt độ thấp trong 20 phút. Điều này sẽ làm cho quần áo co lại toàn bộ.

Nhưng, bạn nên chú ý, thu nhỏ quần áo tại nhà có thể làm biến dạng nhẹ kết cấu của cashmere và len, vì vậy bạn nên thực sự cân nhắc và xem liệu nó có đáng để thuê một thợ may chuyên nghiệp điều chỉnh quần áo cho bạn.

Làm thế nào để thu nhỏ vải lanh và lụa

Quá trình thu nhỏ vải lanh và lụa được cho là dễ dàng nhất. Tất cả những gì bạn phải làm là ngâm áo trong nước ấm - không nóng - trong vài giờ, khuấy nước thường xuyên, sau đó phơi khô ở nhiệt độ thấp. Đây là phương pháp tốt nhất để thu nhỏ mà không làm hỏng, vì đây là hai loại vải khá mỏng manh.

Nguồn: http://danviet.vn/bi-quyet-thu-nho-ao-so-mi-tai-gia-cho-ban-5020202811371802.htmNguồn: http://danviet.vn/bi-quyet-thu-nho-ao-so-mi-tai-gia-cho-ban-5020202811371802.htm