5 bí quyết mặc đẹp giúp những chàng trai trông cao hơn

Thứ Sáu, ngày 24/04/2020 19:26 PM (GMT+7)

Nhiều nam giới có chiều cao khiêm tốn dẫn đến sự tự ti. Tuy nhiên chỉ với một vài mẹo nhỏ trong ăn mặc, họ hoàn toàn có thể cải thiện điều này.

Mẫu quần

Thực tế xảy ra là hầu hết những chiếc quần may sẵn trong các cửa hàng quần áo thường sẽ quá dài so với bạn. May mắn thay, những cửa hiệu may ở địa phương của bạn có thể khắc phục điều đó với chi phí khá rẻ. Bạn hãy tìm một thợ may giỏi để rút ngắn gấu quần lại và thậm chí họ có thể làm thon chúng lại. Theo đó, bạn nên lấy mẫu chiếc quần mà bạn cảm thấy phù hợp nhất cho những lần sửa tiếp theo.

Mặc đồng bộ

Quần áo của bạn sẽ tạo ra ảo ảnh về chiều cao cơ thể bạn và cách tiếp cận tốt nhất là mặc quần áo đồng bộ. Bạn hãy chọn cho mình một bộ quần áo có màu giống nhau như một bộ veston vì chúng làm cho cơ thể của bạn có vẻ cao hơn vì có ít độ tương phản hơn.

Nâng eo của bạn

Phong cách thời trang thực tế là về tỷ lệ cơ thể của bạn, và nếu bạn có chiều cao khiêm tốn, điều đó thường có nghĩa là bạn muốn kéo dài đôi chân của mình. Nếu bạn nhét áo vào quần dài gần eo hơn hông, bạn sẽ thêm một vài cm vào chiều cao của bạn.

Giữ mọi thứ gọn gàng

Nếu bạn không cải thiện được nhiều theo chiều dọc, thì bạn cần giảm thiểu những gì kéo chiều ngang. Bạn sẽ cảm giác như bị biến mất trong bộ quần áo rộng thùng thình. Do đó, quần bó vừa vặn sẽ khiến bạn trông cao và thon gọn hơn, vì vậy hãy gắn bó với quần ống côn và áo sơ mi đặt may riêng.

Giữ sự chú ý ở phần trên của cơ thể

Có lẽ bạn đã biết bạn không nên mặc quần có họa tiết sặc sỡ, nhưng ngay cả như vậy, bạn tốt nhất giữ các chi tiết sặc sỡ trên ở nửa trên của bạn. Bạn nên tìm cách thu hút sự chú ý lên phần phía trên cơ thể thay vì phần dưới. Điều đó có nghĩa là bạn nên chú ý sử dụng quần trung tính và để phần họa tiết trên áo sơ mi, áo phông,…

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/5-bi-quyet-mac-dep-giup-nhung-chang-trai-trong-cao-hon-1082311.htmlNguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/5-bi-quyet-mac-dep-giup-nhung-chang-trai-trong-cao-hon-1082311.html