Thuyết Thiên Nga Đen là một trong những học thuyết nổi tiếng được Nassim Nicholas Taleb đưa ra vào năm 2007, và thật trùng hợp đây cũng là thời điểm mà những "rủi ro lặng lẽ" bắt đầu đến với Nokia.

Năm 2001, chỉ 2 năm sau khi Nokia trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới thì thị trường di động toàn cầu rơi vào một cú sốc ngắn hạn, khiến tổng doanh số thiết bị được bán ra trong năm này chỉ còn 399.6 triệu chiếc giảm 3,2% so với 405 triệu chiếc vào năm 2000. Mặc dù doanh số Nokia vẫn đạt 140 triệu chiếc, tăng nhẹ so với năm trước đó, nhưng những năm sau đó Nokia lại bị co lại về thị phần xuống chỉ còn khoảng 35% vào năm 2003-2005 (trước đó là trên 38%) khi mà trên thị trường xuất hiện các đối thủ nặng ký.