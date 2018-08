OPPO F9 được đặt hàng nhiều nhất từ trước đến nay với 48,000 đơn hàng

Thứ Bảy, ngày 25/08/2018 12:04 PM (GMT+7)

Với số lượng đơn hàng lên đến 48,000, OPPO F9 đã và đang chứng minh được khả năng tạo nên cơn sốt trong thị trường sôi động giữa các dòng điện thoại phân khúc tầm trung này.

OPPO F9 cho khách hàng đặt trước từ ngày 15/8 đến ngày 24/8, trong khoảng thời gian 10 ngày qua, số lượng đơn đặt hàng của sản phẩm này đã đạt đến mức kỷ lục chưa từng thấy. Với số lượng đơn hàng lên đến 48,000, trong đó số người xuống cọc là 42,000, OPPO F9 đã và đang chứng minh được khả năng tạo nên cơn sốt trong thị trường sôi động giữa các dòng điện thoại phân khúc tầm trung này.

Trong số 48,000 đơn đặt trước có đến 42,000 đơn hàng có cọc, chiếm tỉ lệ gần 90 %, điều này cho thấy mong muốn được sở hữu ngay OPPO F9 của người dùng. So với đàn anh F7 trước đây, F9 có số lượng đặt hàng gấp 1.25 lần; hay so với các đối thủ khác trước đây, OPPO F9 hoàn toàn vượt mặt với số lượng đơn hàng “khủng” chỉ trong thời gian ngắn. Đến thời điểm hiện tại có thể nói đây là chiếc điện thoại bán chạy nhất. Có nhiều lý do giải thích cho sự vượt trội này của F9, ngoại trừ giá bán hấp dẫn ở mức 7,690,000 đồng, F9 còn được trang bị nhiều công nghệ cũng như thiết kế thời thượng.

OPPO smartphone, chuyên gia selfie, F9 cũng vậy nhưng với những điều hoàn toàn bất ngờ. Với F9, OPPO thể hiện mình là một thương hiệu smartphone vẫn còn đầy tiềm năng, không chỉ ở thiết kế mà còn nhờ chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ hậu mãi. Bước chuyển mình của OPPO thể hiện ở chiếc F9 là kết quả cho một quá trình dài nghiên cứu phát triển cũng như xây dựng thương hiệu trong lòng người dùng.

Thế Giới Di Động đóng góp hơn 23,000 đơn hàng. Đây là con số kỷ lục tại chính chuỗi bán lẻ này.

Nếu để ý, OPPO và các sản phẩm của mình cũng vẫn có chiến dịch quảng cáo thế nhưng OPPO không quá rầm rộ. Bản thân OPPO và những con người xây dựng nên thương hiệu này hiểu rằng ghi dấu trong lòng người dùng bằng những lời hoa mỹ sẽ không bền bằng nhận thức của khách hàng về thương hiệu của mình. Trong suốt hơn 5 năm qua tại thị trường Việt Nam, OPPO chăm chỉ nghiên cứu phát triển sản phẩm, đầu tư thiết kế, và đặc biệt nhất, quan trọng nhất vẫn là dịch vụ khách hàng. Chế độ hậu mãi tốt sẽ giúp thương hiệu đó đứng vững và bền bỉ theo thời gian. Để kỷ niệm và cũng như là lời tri ân gửi đến tất cả người dùng, OPPO có chương trình “Cảm ơn vì sự kết nối” với nhiều quà tặng thú vị.

OPPO F9 có được sự thành công này ngoài việc thương hiệu OPPO đã được người dùng đón nhận tích cực, còn nhờ đội ngũ phát triển sản phẩm. Chiếc smartphone tầm trung mới được trang bị công nghệ sạc nhanh VOOC độc quyền của OPPO. Với khẩu hiệu “5 phút sạc, 2 giờ liên lạc”, OPPO F9 nhấn mạnh về công nghệ siêu hấp dẫn vốn trước đây chỉ có mặt trên dòng sản phẩm cao cấp. Dung lượng pin 3500 mAH kết hợp cùng VOOC và trí tuệ nhân tạo giúp quản lý và tối ưu hóa thời gian sử dụng máy, giải quyết được nỗi lo lớn nhất của người dùng smartphone về pin.

Thiết kế sử dụng trên OPPO F9 cũng là những điểm đặc trưng hấp dẫn khách hàng. Mặt lưng độc đáo với hiệu ứng chuyển màu cùng họa tiết cánh hoa cách điệu khiến màu Đỏ Ánh Dương và Xanh Chạng Vạng trở nên rất nổi bật trên tay. Trong khi đó, màn hình giọt nước ở mặt trước với kích thước 6.3 inch vô cùng ấn tượng, tỉ lệ 19.5:9 cho diện tích hiển thị lên đến 90.8%, giúp người dùng thoải mái hơn khi trải nghiệm.

Nhắc đến chuyên gia selfie chắc chắn không thể nào thiếu được phần camera. OPPO F9 - chiếc smartphone đầu tiên của dòng F được trang bị camera kép - sở hữu cảm biến Sony 16 MP + 2 MP, đồng thời mặt trước có camera selfie 25 MP chắc chắn sẽ làm hài lòng giới trẻ. OPPO F9 sở hữu đầy đủ những công nghệ đặc biệt để mang đến bức ảnh chân thật và trọn vẹn nhất cho người dùng. Cụm camera này cũng được sự hỗ trợ của trí thông minh nhân tạo AI có khả năng tự học sau những lần chỉnh sửa ảnh của người dùng, từ đó áp dụng cho các lần chụp sau. Ngoài ra, OPPO F9 còn sở hữu chế độ chụp đêm với bokeh lung linh và quay phim Slow Motion.

OPPO F9 chạy hệ điều hành ColorOS 5.2 với cấu hình vi xử lý Helio P60, RAM 4 GB và không gian lưu trữ 64 GB, có thể mở rộng tối đa 256 GB nhờ thẻ nhớ micro SD. Máy được bán ra với mức giá 7,690,000 đồng vào ngày 25/8.