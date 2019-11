5 kiểu suit xóa tan sự nhàm chán nơi công sở

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 00:53 AM (GMT+7)

Ngoài những kiểu cổ điển thì phái đẹp cũng cần trang bị những item thời thượng, đa dạng.

Chắc hẳn các nữ công sở luôn muốn mình có một diện mạo chỉn chu nhất, nên những item cơ bản sẽ cho cảm giác an toàn hơn cả. Tuy nhiên, điều này dễ khiến cho phong cách thời trang của chị em công sở có phần nhàm chán, “một màu”. Vì vậy, ngoài những kiểu cổ điển thì phái đẹp cũng cần trang bị những item thời thượng, đa dạng để hình ảnh của mình luôn mới mẻ trong mắt đồng nghiệp và đối tác.

Sau đây là một số kiểu suit cho phái đẹp xóa tan sự



tẻ nhạt ở nơi làm việc:

Suit màu sắc nổi bật

Dẫu biết rằng những gam màu trung tính dễ mix match, sang trọng và là sự lựa chọn hàng đầu của quý cô công sở. Song phái đẹp vẫn nên có một vài bộ suit màu sắc trong tủ đồ để “đổi gió” cho nơi làm việc bớt đi vẻ nhàm chán. Đặc biệt, mùa thu đông năm nay chị em đừng bỏ qua những gam màu hot trend như tím nhạt, xanh bạc hà,... Chúng mang đến cho nữ công sở sự dịu dàng, nữ tính mà không hề kém phần thanh lịch. Nếu bị thu hút bởi sự nổi bật, rạng rỡ thì những tone màu cam hay neon sẽ là những gợi ý rất đáng để phái đẹp đầu tư và trải nghiệm.

Suit họa tiết, kẻ caro vừa thanh lịch vừa độc đáo

Nếu là tuýp người ưa sự cổ điển, truyền thống, quý cô công sở đừng bỏ qua suit họa tiết, điển hình như kẻ caro. Bởi so với những mẫu suit thông thường, suit kẻ không kém cạnh về thanh lịch, nhưng sinh động và độc đáo hơn nhiều. Ngoài suit kẻ, bạn có thể thử nghiệm các họa tiết đang thịnh hành như da động vật, răng sói…

Suit rộng phóng khoáng

Để làm nên một bộ trang phục đẹp, chắc chắn không thể thiếu yếu tố thoải mái và tự tin. Do đó, cho bản thân một chút sự tự do, phóng khoáng trong chính set đồ của mình cũng là một cách hay. Thay vì ngày nào cũng diện những bộ cánh quyến rũ, tôn đường cong cơ thể thì đôi khi phái đẹp cũng nên khoác trên người những bộ đồ phóng khoáng như suit rộng chẳng hạn. Để vừa thanh lịch vừa thời thượng, hãy mặc những bộ suit rộng có tone màu trung tính, đặc biệt màu nâu và be là những gam màu đang được phái đẹp vô cùng yêu thích.

Suit ngắn (short suit) táo bạo

Trang phục công sở luôn yêu cầu sự trang trọng, lịch thiệp nhất định, nhưng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với mặc “kín cổng cao tường” thái quá. Hãy thử một lần diện suit ngắn, bởi chúng vừa đáp ứng được các yếu tố mang tính khuôn mẫu, đồng thời vẫn mang lại vẻ gợi cảm, táo bạo nhất định.