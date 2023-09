Mách bạn gái cách diện áo khoác da hợp mốt 2023

Vải da là chất liệu được đánh giá cao ở sự bền, đẹp, rất thích hợp cho các sản phẩm thời trang mùa lạnh, điển hình như áo khoác.

Khác biệt với nhiều kiểu áo khoác mùa Thu Đông, áo da mang tới vẻ đẹp có phần cá tính, hơi bụi bặm thay vì thanh lịch như áo trenchcoat hay nữ tính như áo tweed. Dẫu vậy, item này vẫn rất được lòng các nữ tín đồ. Khi họ cần thay đổi phong cách, khiến mình trở nên mạnh mẽ, ấn tượng hơn, áo da chính là lựa chọn hàng đầu.

Để mặc đẹp áo khoác da trong mùa Thu Đông năm 2023, phái đẹp yêu thời trang cần nắm vững một vài quy tắc dưới đây:

Ưu tiên kiểu dáng rộng rãi

Trong các kiểu áo da, dáng áo biker ôm nhẹ, gọn gàng được đánh giá là phổ biến, dễ mix match nhất. Tuy nhiên mùa lạnh năm nay, đây không còn là dáng áo bạn nên đầu tư. Thay vào đó, bạn gái nên lựa chọn các thiết kế áo da dáng thoải mái, suông rộng như bomber, croptop hoặc dài hẳn dạng trenchcoat. Đây sẽ là những gợi ý giúp bạn thỏa sức phối đồ kiểu layer, giữ ấm cơ thể và tạo sự thoải mái khi khoác lên mình. Áo khoác da dáng hơi rộng còn giúp phái đẹp dễ bề che giấu các khuyết điểm hình thể. Khi bạn không có được vòng 2 thon thả hay bắp tay chưa được gọn gàng, áo da là lựa chọn khá hợp lý bởi chất liệu da luôn có tác dụng trong việc làm thon gọn vóc dáng.

Đừng ngại thử màu nâu

Nhắc đến áo khoác da, phần lớn sẽ nghĩ ngay đến những thiết kế màu đen cổ điển và an toàn. Tuy nhiên, nếu muốn trở nên mới lạ, phong cách và trẻ trung hơn, áo da màu nâu cũng rất đáng để thử. So với màu đen, áo màu nâu dễ mix match không kém, đồng thời mang tới cảm giác sang trọng, thời thượng hơn hẳn. Ngoài ra, có một lý do rất thuyết phục để bạn chọn áo da màu nâu thay vì đen, đó là áo màu đen rất dễ để lại các dấu tích của mỹ phẩm, bụi bẩn trong khi với gam màu nâu, điều này phần nào được hạn chế. Ngoài màu nâu, các gam màu khác olive, xám, be cũng rất đáng để rút ví.

Thử mix với váy áo gợi cảm

Áo khoác da luôn mang tới cảm giác mạnh mẽ, cá tính song bạn hoàn toàn có thể biến mình thành quý cô gợi cảm khi diện item này, bằng cách kết hợp áo da cùng các trang phục sexy như váy mini, áo hở eo, quần short hay các thiết kế xẻ tà cao… Với các item mang tính trang trọng như bộ suit hay váy áo công sở, áo da vẫn có thể dùng để khoác ngoài, miễn là bạn chọn kiểu áo da trơn, thiết kế tối giản và màu sắc không quá lòe loẹt.

Da và denim là ý tưởng không tồi

Nếu những sự thử nghiệm mới chưa đủ mang tới cho bạn cảm giác thỏa mãn, hãy quay về với các gợi ý quen thuộc như da và denim. Hai chất liệu kinh điển tưởng chừng không liên quan nhưng khi mix cùng nhau sẽ tạo nên những sự ăn ý thú vị. Bạn có thể thử mix áo khoác da với quần jeans hoặc chân váy denim. Áo da khoác ngoài cả một “cây” denim cũng là ý tưởng rất đáng trải nghiệm. Sự kết hợp này sẽ cùng lúc mang đến cho bạn nhiều cảm nhận khác nhau, tối giản, cổ điển nhưng không kém phần phá cách, cá tính.

Một số gợi ý mix áo da đẹp khác:

