Giảm giá mạnh vẫn ế ẩm và những con số "giật mình" chưa từng có của ngành ô tô

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Jato Dynamics – đơn vị chuyên phân tích dữ liệu ô tô vừa công bố, trong tháng 3.2020 doanh số bán ô tô toàn cầu chỉ đạt 5,55 triệu xe, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2019, và giảm tới 44% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Cả quý I.2020, doanh số bán ô tô toàn cầu đạt 17,42 triệu xe, giảm 26% so với quý I.2019.

Tương tự, hồi cuối tháng tư, hãng nghiên cứu thị trường IHS Market cũng công bố, doanh số xe hơi toàn cầu 2020 có thể giảm 22% so với 2019 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Những thị trường trọng điểm như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu sụt giảm nặng và Việt Nam cũng không ngoại lệ.