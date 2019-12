Tin thể thao HOT 6/12: Ronaldo xỏ găng tập boxing với Golovkin

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 00:13 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Ronaldo vừa có dịp xỏ găng tập boxing nhân lúc tay đấm ngôi sao Golovkin tới Turin.

Điểm tin THỂ THAO Sự kiện:

Ronaldo hội ngộ Golovkin. Cristiano Ronaldo mới đây đã tranh thủ ngày nghỉ để xỏ găng boxing tập luyện cùng tay đấm siêu sao người Nga Gennady Golovkin, nhân lúc Golovkin có mặt ở Turin. Được biết Golovkin và Ronaldo đang cùng thực hiện một dự án đặc biệt cho DAZN, một dịch vụ phát sóng trực tuyến các môn thể thao võ thuật đối kháng.

Ronaldo và Golovkin

Website bán tiền xu in mặt Federer sập. Sau thông tin Roger Federer được vinh dự in chân dung lên đồng xu 20 franc Thụy Sĩ (người đầu tiên còn sống được nhận vinh dự này), trang web bán đồng xu này đã bị sập do lượng truy cập quá nhiều với ước tính khoảng 2,5 triệu lượt click cùng một thời điểm. Được biết có khoảng 55.000 đồng xu được bán ra nhưng sau 15.000 đơn hàng là trang web đã không còn chịu nổi.

Đấu McGregor, Cerrone không được thù lao lớn. Donald Cerrone đã được trao cơ hội đấu Conor McGregor tại UFC 246 vào ngày 18/1/2020. Tuy nhiên Cerrone sẽ không nhận được thù lao cao cho dù đấu với một đối thủ nổi tiếng, bởi UFC đã ký hợp đồng cung cấp bản quyền phát sóng độc quyền với ESPN khiến lượng người mua sự kiện qua truyền hình cáp tụt giảm.

Giải golf Úc mở rộng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm. Tình hình ô nhiễm không khí tại Australia đang gây rất nhiều lo ngại khi mới đây giải golf Australian Open đã bị ảnh hưởng bởi khói từ các đám cháy rừng xung quanh thành phố Sydney. Một tay golf bị chứng hen xuyễn đã phải đeo mặt nạ, trong khi một số tay golf cho biết họ bị làn khói làm ảnh hưởng tới quan sát.

