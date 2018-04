Tin thể thao HOT 17/4: Sharapova dự giải đấu tại Mỹ

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 06:11 AM (GMT+7)

Điểm tin THỂ THAO Sự kiện:

(Tin thể thao) Maria Sharapova sẽ có mặt tại giải Mubadala Silicon Valley Classic tại Mỹ.

Sharapova dự giải đấu tại Mỹ. Maria Sharapova đã công bố cô sẽ thi đấu tại giải đấu Mubadala Silicon Valley Classic ở San Francisco, California vào tháng 8 tới. Đây sẽ là năm đầu tiên giải đấu này tổ chức dù thực tế nó có tiền thân là giải Bank of the West Classic. Sharapova đã dự giải năm ngoái và thắng ở vòng 1 nhưng sau đó rút lui do chấn thương tay.

Maria Sharapova

HLV cũ của Pacquiao đau lòng. HLV kỳ cựu Freddie Roach cho biết ông vẫn cảm thấy buồn sau khi đột ngột bị Manny Pacquiao tuyên bố chia tay sau 15 năm gắn bó. “Sẽ dối lòng nếu tôi nói rằng bản thân không bị tổn thương, vì cậu ấy không nói gì với tôi về quyết định của mình, nhưng dẫu sao chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi làm việc với nhau”, HLV Roach cho biết, thừa nhận rằng ông vẫn chưa rõ lý do vì sao Pacquiao có quyết định này.

McGregor bị buộc tội hình sự, hầu tòa vào tháng 6: Vừa qua, McGregor đã có hành động điên rồ khi cùng "đồng bọn" đập phá chiếc xe bus chở các đồng nghiệp sau khi chính thức bị tước đai vô địch. McGregor sẽ phải trả giá cực đắt. Anh bị khép 3 tội danh, trong đó có 1 tội hình sự. Tuyên bố mới đây, tay đấm người CH Ai-len sẽ phải hầu tòa ngày 14/6 để làm rõ những hành động trái pháp luật.

McGregor sắp phải trả giá đắt

Federer ngồi chơi, chờ lên ngôi số 1 thế giới: Federer đã không tham dự mùa giải đất nện như tuyên bố trước đó. Thế nhưng đây là quyết định hợp lý của tay vợt đã 36 tuổi. Dù đã mất vị trí số 1 thế giới vào tay Nadal nhưng FedEx chỉ kém kình địch vỏn vẹn 100 điểm. Với cách biệt mong manh này, Federer chỉ cần ngồi chơi, đợi đối thủ sảy chân tại Monte Carlo 2018 là sẽ ung dung trở lại đỉnh bảng xếp hạng ATP. Được biết, Nadal sẽ bị trừ ít nhất 400 điểm nếu không bảo vệ thành công ngôi vô địch Monte Carlo.

Djokovic và Andre Agassi chủ động chia tay: Sau khi đánh bại Lajovic tại vòng 1 Monte Carlo, Djokovic đã dành nhiều lời tốt đẹp để nói về cựu huấn luyện viên Andre Agassi . Theo đó, tay vợt người Serbia chia sẻ việc chấm dứt hợp tác với huyền thoại Agassi không căng thẳng như báo giới thêu dệt. Cả hai không tìm được tiếng nói chung và chủ động đi đến phương án chia tay. "Chúng tôi đều là những người chuyên nghiệp. Agassi cho tôi nhiều kinh nghiệm nhưng từng đó là chưa đủ. Anh ấy hiểu điều đó và cũng muốn dừng lại. 9 tháng làm việc cùng Andre thật tuyệt vời".

Haye tuyên bố hạ cả Tony Bellew và Joshua: Ngày 5/5 tới đây, Haye sẽ có trận tranh đai vô địch với Bellew tại London. Tay đấm này có phát biểu vô cùng tự tin trước khi thượng đài. Theo đó, Haye không coi Bellew là đối thủ chính. Cuộc đấu tại võ đài O2 Arena tới đây chỉ là màn khởi động, nhằm thị uy trước Anthony Joshua. Haye đang ôm mộng lớn hạ gục "vua boxing" để ẵm cả 5 đai vô địch quyền anh hạng nặng.

Bế mạc Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung bị bắt lỗi: Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (CG) đã kết thúc với phần thắng chung cuộc của chủ nhà Australia. Thế nhưng ban tổ chức đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Đặc biệt trong lễ bế mạc, hàng triệu khán giả không được xem màn diễu hành của các đoàn VĐV. Ngoài ra, NHM cũng phàn nàn khi phải theo dõi quá nhiều bài diễn văn vô bổ trong suốt buổi lễ thay vì những màn biểu diễn nghệ thuật. Chủ tịch CG 2018, Beattie đã phải xin lỗi về những sự cố này.