KYMCO tiên phong ứng dụng công nghệ Noodoe thông minh

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 20:00 PM (GMT+7)

Không chỉ ra mắt công nghệ Noodoe, KYMCO còn giới thiệu đến thị trường Việt Nam 2 mẫu xe ga tích hợp hệ thống Noodoe.

Ngày 19 tháng 05 năm 2018, tại trung tâm hội nghị cao cấp Gem Center, KYMCO Việt Nam đã tổ chức Triển Lãm Ra Mắt Sản Phẩm Mới với chủ đề “Understanding Every Mile - Thấu Hiểu Từng Dặm Đường” nhằm ra mắt công nghệ Noodoe và nhiều mẫu mã mới của các dòng xe 50CC.

Có mặt tại Triển lãm ra mắt sản phẩm mới, Mr. Wang Ting Yi - Tổng giám đốc tập đoàn KYMCO phát biểu: “Tập đoàn xe máy KYMCO tại Đài Loan đã có 54 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất xe máy. Từ khi mới thành lập KYMCO hợp tác kĩ thuật với Honda cho ra đời các sản phẩm mang thương hiệu Honda, cho đến năm 1992 mới chính thức sử dụng thương hiệu KYMCO tiêu thụ ra thị trường thế giới. Sản phẩm của KYMCO đã có mặt tại hơn 100 quốc gia, số lượng người dùng vượt quá 10 triệu người. KYMCO luôn lấy Win My Heart để làm xuất phát điểm trong nghiên cứu và phát triển ra các sản phẩm mới. KYMCO hy vọng sản phẩm KYMCO độc đáo xuất chúng (Distinctions), chúng tôi không ngừng theo đuổi sự tiến bộ (Persistence) để khách hàng tự hào (Pride) khi sử dụng sản phẩm của KYMCO.

Noodoe – đột phá công nghệ từ nghiên cứu của KYMCO

Đặt con người vào trung tâm, KYMCO như người bạn đồng hành thấu hiểu tất cả sự trăn trở và mong muốn của người dùng. Bằng kinh nghiệm, tâm huyết và sự thấu hiểu đó, tại triển lãm lần này KYMCO chính thức ra mắt công nghệ Noodoe Thông Minh tại Việt Nam. Đây là công nghệ được tích hợp vào mặt đồng hồ điện tử của xe KYMCO thông qua app điện thoại kết nối bằng bluetooth, với 7 tính năng chính:

- Đồng hồ: Hiển thị thời gian hiện tại, có thể thiết kế bằng những hình ảnh từ Noodoe Cloud

- Tốc độ: Hiển thị vận tốc đang chạy trên đường.

- Thời tiết: Hiển thị điều kiện thời tiết hiện tại, đồng thời dự báo thời tiết trong tương lai gần (khoảng 3 tiếng)

- La bàn: Giúp bạn khám phá những cung đường mới. Tìm kiếm các địa điểm hữu ích xung quanh. Kết nối bạn bè cùng dùng chung Noodoe trong những chuyến hành trình

- Thông báo: Giúp bạn không bỏ lỡ các thông báo quan trọng từ điện thoại hoặc mạng xã hội.

- Tìm xe: Ghi nhớ vị trí và giúp bạn tìm kiếm xe trong bãi đỗ.

- Điều hướng: Tính năng điều hướng này sẽ đếm ngược số nút giao thông tính từ vị trí của bạn đến chỗ rẽ. Và trong suốt chuyến hành trình đó, bạn sẽ không phải nhận bất kì thông báo nào không cần thiết để gây xao lãng khi lái xe.

Với Kymco Noodoe, giờ đây “xế yêu” của bạn không còn là phương tiện di chuyển cá nhân đơn thuần, nó giúp bạn tham gia vào cộng đồng toàn cầu mới, bắt kịp những điều quan trọng đang xảy ra trong cuộc sống, dự đoán trước thời tiết,... làm cho từng khoảnh khắc trên từng hành trình, từng nơi bạn đi qua thậm chí là dừng ở chốt đèn đỏ cũng là một trải nghiệm tuyệt vời và thú vị.

Dòng xe AK 550 - The Thrills Of Touring

AK 550 tiên phong trong phân khúc “Super Touring” nhằm mục đích kết hợp giữa sự thoải mái và tiện lợi của xe tay ga đồng thời đi kèm với phong cách mạnh mẽ và hiệu suất vận hành tối ưu của một chiếc xe thể thao.

AK 550 mang phong cách thiết kế cao cấp, hiện đại và thời trang. Các đường nét được vuốt một cách uyển chuyển đầy tinh tế và đều gom mọi góc nhìn về với cụm đèn pha của xe. Hệ thống đèn chiếu sáng full LED tuyệt đẹp đến các biểu tượng điêu khắc độc đáo và bề mặt yên xe đa cấu trúc, không chỉ giúp AK550 nổi bật giữa đám đông mà còn mang lại cho người lái niềm tự hào khi được sở hữu.

Dòng xe Like II - Like My Life

KYMCO LIKE thanh lịch, sang trọng mang đến cho bạn sự trải nghiệm độc đáo về cuộc sống. Dòng xe này là sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển, sang trọng và hiện đại.

Động cơ êm ái KYMCO LIKE sử dụng cơ chế động cơ tiên tiến để giảm tiếng ồn khi hoạt động. Cốp xe rộng rãi Cốp xe có thể chứa vừa 1 mũ bảo hiểm 3/4 đầu và các vật dụng cá nhân khác.

KYMCO – Lựa chọn hoàn hảo cho dòng xe 50CC

Tiếp nối thành công các dòng sản phẩm 50CC, KYMCO tiếp tục tung ra thị trường các diện mạo mới cho các dòng xe LIKE 50, KPIPE 50, CANDY HI 50.

Bên cạnh đó, tại sự kiện KYMCO cũng giới thiệu đến hơn 50 đại lý trên toàn quốc & đại diện các đơn vị truyền thông báo, đài dòng xe VISAR 50. Sản phẩm mang đến sự tiện lợi và thoải mái với thiết kế theo phong cách hiện đại, thể thao, cá tính, hoàn toàn chinh phục các bạn học sinh và quý phụ huynh.