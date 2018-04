KBfashion style tip: Bí quyết diện đầm maxi chuẩn nhất

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Đầm maxi là item hè rất được ưa chuộng khi có thể linh hoạt diện trong nhiều dịp nhưng chị em cần nắm vững 5 bí quyết để thật hợp nhãn mọi lúc, mọi nơi.

Maxi là một trang phục phổ biến và đơn giản nhưng nếu không lựa chọn đúng kiểu dáng và màu sắc, sẽ trở thành “thủ phạm” khiến chị em bị kém sắc trong mắt người nhìn. Dưới đây là một vài gợi ý từ bộ sưu tập đầm maxi mới ra mắt “Dream it. Be it.” từ thương hiệu KBfashion sẽ giúp phụ nữ có những sự lựa chọn thích hợp hơn với kiểu dáng không thể thiếu trong mùa hè này.

1. Lưu ý về vòng eo:

Đầm maxi dáng suông, rộng rãi được ưu chuộng vì sự thoải mái, che khuyết điểm hiệu quả thì hè này những thiết kế có điểm nhấn chiết eo lại phủ sóng mạnh mẽ. Không chỉ đem đến hiệu ứng thị giác tôn dáng hấp dẫn, quyến rũ hơn mà còn có tính ứng dụng cao khi vừa có thể ra phố, vẫn có thể thả dáng trên biển.

2. Màu sắc thì sao?

Màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng, không quá rực rỡ là xu hướng maxi hè này. Chị em nên tránh chọn mua đầm có sắc độ quá chọi nhau, kém tinh tế. An toàn nhất, hãy chọn những thiết kế có gam màu trầm hoặc pastel.

3. Chất liệu như thế nào mới chuẩn?

Maxi chất thun, lanh mát mẻ nhưng lại không phải lựa chọn đẹp mắt. Thay vào đó, để thu hút và lịch sự hơn, KBfashion đã tuyển chọn may đầm maxi từ vải chiffon hoặc voan cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc, Italia với ưu thế nhẹ, mỏng, thoáng và không lo việc nhàu nhĩ.

Kiểu dáng có may cầu kỳ tới đâu mà kém chất lượng thì cũng bị nhận điểm trừ lớn mà thôi!

4. Độ dài tới đâu thì vừa phải?

Mặc dù nhắc đến maxi người ta sẽ nghĩ tới một chiếc đầm dài thướt tha, nhưng đôi khi việc mặc một chiếc đầm dài khiến chị em vô tình trở nên nặng nề, đặc biệt là chị em có chiều cao khiêm tốn. Phái đẹp nên cân nhắc kỹ độ dài của đầm, để vừa đẹp mặt lại tiện trong khi di chuyển.

Đầm maxi cần cân đối với chiều cao của chủ nhân nhưng “đúng chất maxi” là trên mắt cá chân khoảng 5cm.

Tuy nhiên vẫn có thể chọn đầm ngắn tùy sở thích.

5. Vậy còn độ xòe?

Cũng giống như việc mặc đầm quá dài, đầm quá rộng là nguyên nhân khiến nhiều chị em bị dìm dáng đáng tiếc. Ngoài ra, đầm xòe to sang năm 2018 đã trở nên lỗi mốt, chúng không khiến chúng ta trở nên lãng mạn chút nào đâu! Điểm trừ nữa là việc bất tiện, rất cồng kềnh và vướng víu nếu muốn mặc hàng ngày.

Đầm maxi có độ xòe vừa phải là lựa chọn khôn ngoan hơn trong mùa hè này. Hãy chào tạm biệt những mẫu đầm có độ xòe quá lớn thôi.

Độ xòe vừa phải sẽ giúp người mặc hài hòa về ánh nhìn hơn là chiếc đầm xòe quá rộng.

6. Phối phụ kiện thế nào để không quá lố?

Đầm maxi là trang phục lý tưởng để các chị em tha hồ phối cùng phụ kiện. Bạn có thể đeo thêm đôi khuyên tai, xách một chiếc túi cói hoặc sử dụng dép xăng đan khi đi biển hoặc dạo chơi cuối tuần.

Cho dù phom người của bạn có như thế nào đi chăng nữa thì hãy chọn cho mình các thiết kế phù hợp dựa trên những gợi ý trên đây để khuấy động những ngày hè nắng vàng oi ả, chói chang.

Cùng nhau tham khảo bộ sưu tập “Dream It. Be it.” từ thời trang KBfashion với hàng loạt thiết kế đầm maxi thướt tha, nhẹ nhàng như chúng ta – những người phụ nữ luôn đẹp nhất, thanh khiết nhất và phóng khoáng nhất trong giấc mơ cuộc đời.

Hiện trên hệ thống showroom KB chính hãng đang áp dụng chương trình “Do it sale” với mức ưu đãi 30% toàn bộ sản phẩm Xuân – Hè bao gồm cả bộ sưu tập Maxi mà chị em đang ngóng chờ đó. Hãy lựa chọn KB fashion mùa này để có một mùa hè thật sành điệu, rực rỡ và tỏa sáng nhất nhé!

Liên hệ mua sắm:

Hotline: 0915.141.288/ 02435.380.977

Fanpage: https://www.facebook.com/kbfashion.vn/

Website: http://kbfashion.vn/

Địa điểm mua sắm:

Danh sách hệ thống store: http://kbfashion.vn/showroom.html