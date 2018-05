Ra mắt Oukitel K10000 Max: 3 giờ sử dụng chỉ tiêu thụ 5% pin

Thứ Năm, ngày 24/05/2018 14:00 PM (GMT+7)

Dòng Oukitel K10000 Max của hãng Oukitel có lẽ là dòng điện thoại smartphone có sức hút lôi cuốn người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên vì có thiết kế hầm hố cùng những tính năng bá đạo kinh điển được trang bị để bất khả xâm phạm.

Bộ phận Testlab của Oukitel vừa công bố kết quả kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng của smartphone K10000 Max với các thao tác: chơi game trực tuyến, quay video, gọi điện thoại, tải file, nghe nhạc và xem video trực tuyến.

Oukitel K10000 Max được trang bị viên pin với dung lượng lên tới 10.000 mAh, cho thời gian sử dụng liên tục dài hơn so với nhiều smartphone hiện nay. Thử nghiệm cho thấy smartphone đã chơi 30 phút game trực tuyến MOBA - King of Glory, quay 30 phút video, gọi điện thoại Wechat trong 30 phút, 30 phút tải file, 30 phút chơi nhạc trên Google Play Music và 30 phút xem video hoạt hình trực tuyến ONE PIECE. Trong thử nghiệm này điện thoại được bật màn hình sáng và âm lượng ở mức tối đa. Kết quả bất ngờ là sau 3 giờ sử dụng liên tục, lượng pin của máy chỉ giảm 5%. Xem video tại đây

Về thiết kế Oukitel K10000 Max khoác lên mình “bộ giáp” bằng chất liệu nhựa cứng cùng chất liệu cao su giúp Oukitel có được độ bền rất cao, từ khả năng chống nước và bui bẩn theo tiêu chuẩn IP68 tức ở độ sâu 2 mét và trong khoảng 30 phút máy vẫn sống sót, cho đến việc rơi ở độ cao đến 2 mét nhưng không hề ảnh hưởng đến thiết bị. Phần mặt lưng được làm hầm hố với các đường thẳng gấp khúc và vân như trên các tấm kim loại nhằm tăng độ bám khi cầm. Ngoài việc gia cường ở bốc góc máy thì hai cạnh trên dưới cũng được làm dầy hơn và nhô cao để tăng cường độ cứng cáp. Oukitel có tổng cộng 3 phiên bản màu để lựa chọn: Đen, Cam và Xanh lá.

Về thông số cấu hình, Oukitel K10000 Max được trang bị chip xử lý MediaTek MT6753 tám nhân ARM Cortex-A53 xung nhịp 1.3GHz, 3GB RAM cùng 32GB bộ nhớ trong, cài đặt sẵn phiên bản Android 7 Nougat. Ngoài ra, máy chạy với giao diện thuần Google nên khi sử dụng các tác vụ cơ bản thông thường hằng ngày vẫn rất mượt mà, cũng như được tích hợp vài tính năng hữu ích cơ bản khác như: nhấp đúp vào màn hình để mở sáng, vuốt ba ngón tay từ trên xuống để chup ảnh nhanh màn hình hoặc vẽ kí tự để khởi chạy nhanh ứng dụng khi không mở khóa màn hình,… Một tính năng khác được tích hợp có tên DuraSpeed bằng việc giới hạn các ứng dụng khác đang chạy ngầm để ưu tiên ứng dụng bạn đang sử dụng.

Còn với những tác vụ nặng nề hơn như khi chơi tựa game bắn súng PUBG Mobile đang rất hot hiện nay chẳng hạn, Oukitel K10000 Max vẫn chơi khá mượt mà với thiết lập cấu hình thấp nhất, cũng như điểm cộng là mặt lựng không quá nóng để gây khó chịu khi chơi trong thời gian dài.

Với mức giá của Oukitel K10000 Max Pin khủng lên tới 10.000 mAh chính hãng chỉ có 4.990.000đ thì có thể nói là quá hợp lý bên cạnh là một chế độ bảo hành kiện toàn trong suốt 12 tháng.

