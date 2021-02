Công ty CP Dược Hậu Giang (DHG) cho biết, báo cáo quý 3/2020 doanh thu thuần đạt 865 tỉ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi sau thuế đạt hơn 166 tỉ đồng, tăng trưởng 41,7% so với quý 3/2019. Lũy kế 9 tháng năm 2020, Dược Hậu Giang đạt doanh thu gần 2.544 tỉ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 529 tỉ đồng, tăng 23,8% so với 9 tháng năm 2019...

Cũng có mức lãi tăng cao là một số công ty sản xuất khẩu trang trong mùa dịch Covid-19. Đó là trường hợp của Tổng công ty CP y tế Danameco (DNM) công bố doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 3/2020 đạt 207,2 tỉ đồng, cao gấp 3,3 lần và lợi nhuận sau thuế đạt 4,81 tỉ đồng, cao gấp 81,3 lần so với quý 3/2019 (tương đương tăng 8.035%).