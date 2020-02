Dịch Corona gây ảnh hưởng thế nào tới kinh tế Việt Nam?

Giá dưa hấu nội địa hiện cũng chỉ còn ở mức 1.000 đồng/kg khiến nhiều nông dân không muốn thu hoạch.

Ông Nguyễn Tấn Thành, nông dân trồng dưa hấu ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết: “Tôi thuê 1,5 ha đất ở tỉnh Gia Lai để trồng dưa hấu với giá 18 triệu đồng/năm. Toàn bộ số dưa này là thành quả trồng, chăm sóc suốt 3 tháng qua (từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2019). Vụ mùa lần này, sản lượng dưa đạt cao hơn nhiều so với các vụ khác, trái to và đẹp. Thế nhưng do ảnh hưởng bởi dịch cúm Corona nên việc xuất khẩu ngưng trệ, thương lái ép giá”.

Theo ông Thành, mọi năm thương lái vào tận vườn thu mua với giá 8.000 đồng/kg, chủ yếu xuất khẩu qua Trung Quốc. Nhưng năm nay, thương lái trả 1.000 đồng/kg. Với 75 tấn dưa thu hoạch được, nếu bán giá này ông sẽ thua lỗ nặng nề. Do đó, ông phải thuê xe, mặt bằng, người thu hoạch dưa,… tự bán để mong vớt vát lại chút ít.

Tuy nhiên, dù áp dụng nhiều cách nhưng ông Thành vẫn đang tồn 35 tấn dưa, chưa biết phải giải quyết bằng cách nào. “Tình hình dịch bệnh cúm Corona cứ kéo dài, xuất khẩu ách tắc, bán lẻ chậm thì tôi buộc phải bán cho thương lái với giá 1.000 đồng/kg, chấp nhận thua lỗ”, ông Thành nói trong nước mắt.