Diễn viên nổi tiếng với câu nói “Biết rồi, khổ lắm nói mãi” gây chú ý khi casting phim

Sáng ngày 30/7, sự kiện casting diễn viên cho bộ phim Mật lệnh hoa sữa nằm trong dự án đặc biệt “Vì tình yêu Hà Nội” của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ. Bên cạnh đó, các diễn viên chuyên nghiệp như NSƯT Trịnh Mai Nguyên, NSƯT Đức Khuê, Quốc Quân, Hoàng Xuân, Vũ Tuấn Việt, Trúc Mai cũng có mặt.

NSƯT Đức Khuê cùng diễn viên Hoàng Xuân có mặt tại sự kiện casting diễn viên cho bộ phim "Mật lệnh hoa sữa"

NSƯT Đức Khuê được biết tới qua nhiều tiểu phẩm hài của Gala Cười và các vai diễn trong phim truyền hình như Lập trình cho trái tim, Tết này ai đến xông nhà, Những người nhiều chuyện, Mùa hoa tìm lại, Đấu trí… Gương mặt anh quen thuộc với nhiều dạng vai hiền lành, có khi hài hước, có lúc lại khắc khổ. Anh cũng nổi tiếng với loạt câu nói ở những tác phẩm từng tham gia, như “Ở đời phải biết mình là ai”, “Trời không mưa vẫn mặc áo mưa”, “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, “Giá trị đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần”...

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Đức Khuê trong buổi casting phim Mật lệnh hoa sữa lập tức gây chú ý. Hiện tại, anh đang tham gia một vai phụ trong phim truyền hình Vui lên nào! Anh em ơi!.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên trả lời phỏng vấn tại buổi casting.

Dự án phim Mật lệnh hoa sữa gồm 40 tập, là câu chuyện về quá trình chiến đấu không mệt mỏi với nhiều hy sinh thầm lặng khuất sau những chiến công hiển hách của những người chiến sĩ Công an đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của Thủ đô. Đó là cuộc đấu tranh đầy cam go với tội phạm, với cái ác, đồng thời cũng là cuộc đấu tranh với chính bản thân mình, với những tiêu cực trong quá trình phá án.

Bên cạnh những kỳ án được tái hiện, bộ phim còn cho khán giả thấy góc nhìn đa chiều về hình ảnh người chiến sĩ Công an thông qua việc khai thác những chi tiết đời sống như gia đình, tâm lý của người chiến sĩ. Tất cả đã tạo nên hình ảnh chân thực nhất về những người chiến sĩ Công an Nhân dân của Thủ đô. Bên trong bộ quân phục, mỗi người chiến sĩ ấy đều là một người con Hà Nội với đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp, trí tuệ, tài hoa… và trên hết là tình yêu lớn lao với thành phố và con người nơi đây. Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Tất Kiên đảm nhận.

Trong tổng số hơn 200 hồ sơ đăng ký casting, ban tổ chức đã chấm vòng loại, gửi phản hồi tới những thí sinh được lọt vào vòng tiếp theo. Ngay từ đầu giờ sáng của buổi casting, trường quay S5 đã đông kín thí sinh nhiều độ tuổi đến tham dự. Theo thống kê của Ban Tổ chức, gần 120 thí sinh đã có mặt, mang đến những phần diễn xuất đa dạng, thể hiện sự đầu tư và cố gắng của mình.

Người mẫu, diễn viên Vũ Tuấn Việt và bạn diễn

Các thí sinh casting theo nhân vật mong muốn thể hiện.

Không ít thí sinh tốt nghiệp, theo học chuyên ngành tại Đại học Sân khấu Điện ảnh hoặc các khóa học ngắn hạn về diễn xuất.

Ở vị trí ban giám khảo có sự xuất hiện của các nghệ sĩ tên tuổi, gồm NSND Lan Hương, NSƯT Văn Báu, NSƯT - Nhạc sĩ Tiến Minh. Không chỉ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho những thí sinh không chuyên, giám khảo còn lên sân khấu thị phạm diễn xuất. Nghệ sĩ Lan Hương dành nhiều lời khen ngợi cho những ứng viên đam mê nghệ thuật mà chưa được đào tạo bài bản nhưng có năng khiếu diễn xuất.

Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy cùng một bạn diễn là diễn viên tự do

Khi tới với buổi casting lần này, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy thành thật chia sẻ cô chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Khi NSND Lan Hương hỏi về việc được đào tạo làm chủ sân khấu hay chưa, người đẹp thừa nhận có trải qua khóa học đó nhưng chỉ giới hạn ở sàn catwalk. Trong phần thử vai, Thu Thủy kết hợp ăn ý với bạn diễn là một diễn viên tự do. Cả hai nhận được lời khen ngợi từ NSƯT Văn Báu về việc chọn vai phù hợp. Ngoài ra ban giám khảo cũng đưa lời khuyên để Thu Thủy và bạn diễn trau dồi hơn nữa về chuyên môn diễn xuất.

NSND Lan Hương lên sân khấu diễn cùng ứng viên.

NSƯT Văn Báu đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích.

Nghệ sĩ Tiến Minh nhận xét khách quan, thẳng thắn.

Các nhân vật chính được nhiều bạn trẻ tới thử sức casting. Trong đó vai Nghĩa 28 tuổi là một chiến sĩ Công an thông minh, mưu trí, muốn đấu tranh với cái ác. Nghĩa cũng phải đóng vai giang hồ Sỹ Khệnh để thâm nhập vào đường dây. Nhân vật Bách 26 tuổi là một công tử nhà giàu, sau biến cố gia đình trở nên thù hận nhưng bản chất vẫn là người hướng thiện. Nhân vật Trường 40 tuổi là chủ bãi cát và xà lan vận chuyển cát, tính ranh mãnh nhưng dễ bị giật dây.

Ngoài ra tuyến nhân vật nữ có Hương, 28 tuổi, bạn thân của Nghĩa, là một cô gái tự lực tự cường, mạnh mẽ, thẳng tính. Sương, 23 tuổi, là nhân viên quán bi-a, “gái gọi” trá hình, rất mê tiền. Phấn 32 tuổi là người tình của Trường, quản lý các hoạt động kinh doanh.

Mật lệnh hoa sữa được thực hiện và phát sóng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 -10/10/2024).

