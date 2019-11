Đóng giả phi công, người đàn ông đi máy bay không mất tiền suốt 6 tháng

Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 16:30 PM (GMT+7)

Một người đàn ông đã bị cảnh sát giam giữ sau khi cố gắng giả mạo phi công tại sân bay ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Chuyện lạ Thế giới Sự kiện:

Hành khách đã mạo danh phi công để trốn vé máy bay của AirAsia (Ảnh minh họa)

Hành khách giấu tên này đã tìm cách trốn vé lên một chuyến bay của hãng AirAsia bằng cách giả danh làm một phi công của hãng hàng không Lufthansa.

Tuy nhiên, anh ta đã bị bắt trước khi có thể bước lên chuyến bay mang số hiệu I5-579 tới Kolkata, báo The Times of India đưa tin.

Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương Ấn Độ (CISF) phát hiện ra kẻ mạo danh sau khi AirAsia liên lạc với Lufthansa để xác nhận danh tính người đàn ông này.

Mặc đồng phục Lufthansa, với căn cước giả có được từ Bangkok, nghi phạm khai đã dùng đã nhiều lần trốn vé trót lọt nhờ cách thức này trong các chuyến bay giữa Delhi và Kolkata suốt 6 tháng qua.

Giám đốc an toàn của AirAsia cho biết với tờ The Independent: “Chi nhánh Ấn Độ của chúng toi xác nhận rằng một trường hợp nhận dạng sai đã được phát hiện và thông báo cho cơ quan an ninh của nước này. Nghi phạm bị cho là đã mạo danh một nhân viên của hãng hàng không Lufthansa.

Người này đã bị bàn giao cho lực lượng an ninh sân bay, và một cuộc điều tra hiện đang được được tiến hành.

Chúng tôi nhấn mạnh sẽ luôn tuân thủ tất cả các chính sách bảo mật, và cho đến khi cuộc điều tra được hoàn tất, chúng tôi sẽ không thể cung cấp thêm các chi tiết cụ thể liên quan đến nó.”

Người phát ngôn của Lufthansa cũng cho biết với tờ The Independent rằng hãng cũng đang tích cực hỗ trợ cho công cuộc điều tra của các lực lượng chức năng.

Nguồn: http://danviet.vn/chuyen-la/dong-gia-phi-cong-nguoi-dan-ong-di-may-bay-khong-mat-tien-suot-6-tha...Nguồn: http://danviet.vn/chuyen-la/dong-gia-phi-cong-nguoi-dan-ong-di-may-bay-khong-mat-tien-suot-6-thang-1034239.html